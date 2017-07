Anmeldung versäumt Solaranlagen-Besitzer muss Einspeisevergütung zurückzahlen

Ohne Anmeldung kein Geld: Wer die Photovoltaikanlage auf seinem Dach nicht bei der Bundesnetzagentur registrieren lässt, hat auch keinen Anspruch auf die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die Besitzer der Anlagen müssen in solchen Fällen die vom Netzbetreiber ausgezahlte Einspeisevergütung zurückerstatten, wie der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am Mittwoch verkündeten Urteil entschied. (Az. VIII ZR 147/16)

In der Entscheidung ging es um den Fall eines Landwirts aus Schleswig-Holstein. Der Bauer hatte sich im Jahr 2012 eine Solaranlage auf sein Dach gesetzt und speiste dann den damit erzeugten Strom in das Netz der klagenden Netzbetreiberin ein.

In einem Formblatt hatte er zuvor bestätigt, dass er den Standort und die Leistung der Anlage der Bundesnetzagentur gemeldet habe. Dies entsprach aber nicht der Wahrheit. Die Netzbetreiberin forderte deshalb die von ihr ausgezahlte Einspeisevergütung in Höhe von mehr als 50.000 Euro zurück.

Zu Recht, wie der BGH nun entschied: Der Anlagenbetreiber sei selbst für die Erfüllung seiner Meldepflichten verantwortlich. Er müsse sich "über die geltende Rechtslage und die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Förderung nach dem EEG informieren", heißt es im Urteil.

Der Landwirt ist kein Einzelfall: Laut Bundesregierung meldeten deutschlandweit allein zwischen Januar und September 2015 rund 4500 Betreiber ihre Anlagen zu spät an. Dazu kamen bis Anfang Oktober 2016 noch einmal knapp 8700 neue Fälle. Mitgezählt werden alle Anlagen, die mehr als drei Wochen zu spät gemeldet wurden. Nur 83 der knapp 8700 Meldungen gingen mit mehr als einem Jahr Verspätung ein. Für wie viele dieser Betreiber das eine Rückforderung bedeutet, ist nicht bekannt.

Nicht immer geht es um hohe Summen, aber allein die Schleswig-Holstein Netz AG, die für den in Karlsruhe entschiedenen Fall zuständig ist, verlangt derzeit nach eigenen Angaben von gut 200 Solarstrom-Erzeugern eine Gesamtsumme von drei bis vier Millionen Euro zurück. Beim BGH sind gleich mehrere Fälle anhängig, darunter auch der eines Landwirts, der nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Schleswig rund 200.000 Euro zurückzahlen soll.