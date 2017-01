Regierungsstudie Solarstrom für Millionen Mietwohnungen

Die Solarenergie in Deutschland hat laut einer Studie noch großes Potenzial. Bis zu 3,8 Millionen Mietwohnungen könnten theoretisch mit Sonnenenergie versorgt werden, heißt es in einer Erhebung, die das Forschungsinstitut Prognos und die Kanzlei Boos Hummel & Wegerich im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt haben. Das entspräche fast einem Fünftel aller Mietwohnungen in der Bundesrepublik.

Für die deutsche Energiewende wäre mehr Mieterstrom ein konsequenter Schritt. Bislang können sich fast nur Hausbesitzer mit Ökostrom versorgen. Dabei hätte es viele Vorteile, auch Mietern Zugang zu Solaranlagen zu verschaffen.

Erstens könnten so die sinkenden Absätze im Solarsektor abgefedert werden; die Branche hat wegen sinkender Fördersätze in den vergangenen zwei Jahren deutlich weniger Anlagen verkauft als noch zu ihren Boomzeiten. Zweitens wäre es sozial gerechter, wenn nicht nur ohnehin meist gut situierte Hausbesitzer die Chance haben, von der Energiewende zu profitieren. Drittens können Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienbesitzer die Renditen der Solaranlagen einstreichen und die Attraktivität ihrer Wohnungen erhöhen.

Damit mehr Mieter Solarstrom beziehen können, müssten sich allerdings erst die politischen Rahmenbedingungen ändern. Denn die Regierung hat in der Studie auch die Wirtschaftlichkeit von bereits existierenden Geschäftsmodellen im Bereich Mieterstrom untersuchen lassen - und kam zu einem ernüchternden Ergebnis: "In vielen Fällen lohnt es sich für Gebäudeeigentümer, Vermieter und weitere Akteure nicht, das Potenzial zu erschließen", teilt das Wirtschaftsministerium mit.

So betreibt etwa das Unternehmen Lichtblick in Berlin ein Pilotprojekt. Solaranlagen versorgen dort rund 3000 Mietswohnungen mit Strom. Mieter können den Strom dieser Anlagen mitnutzen und bekommen dafür Rabatt auf ihren Ökostromtarif bei Lichtblick. Das Pilotprojekt hat viel Lob bekommen - aber nur wenige Folgeaufträge nach sich gezogen.

Die Regierung erwägt nun, den Markt zu unterstützen. Mit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes habe man sich vorgenommen, "Mieter stärker bei der Umsetzung der Energiewende einzubeziehen", sagt Staatssekretär Rainer Baake. Die Studie sei "eine gute Grundlage für die Ausgestaltung einer zukünftigen Förderung".