Zivilgesellschaft "Spenden sind immer auch politisch"

Zur Person privat Daniel Rahaus, Jahrgang 1978, ist Studienleiter und Initiator der "Initiative deutsche Spendenstatistik". Der Ökonom war einer der Gründer von Phineo, einem Analyse- und Beratungshaus für den gemeinnützigen Sektor und forscht zu gesellschaftlicher Gerechtigkeit.

SPIEGEL ONLINE: Warum ist es überhaupt wichtig, über das Spendenverhalten der Deutschen im Detail Bescheid zu wissen?

Rahaus: Weil Spenden immer auch politisch sind. Viele Leute denken bei Spenden, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, spontan an Mildtätigkeit und Nächstenliebe - an Hilfe für Menschen, die in Not sind, unter Hunger, Kälte oder den Folgen von Naturkatastrophen leiden. Doch das ist nur ein Aspekt. Zunehmend spenden Bürger ganz bewusst, um auf die Gesellschaft als Ganzes Einfluss zu nehmen. Das beginnt bei bezahlbarem Wohnraum und endet bei Meeren ohne Plastik.

SPIEGEL ONLINE: Aber die Spenden an Parteien gehen doch deutlich zurück. Wie passt das zusammen?

Rahaus: Die von uns ausgewerteten Daten lassen den Schluss zu, dass die Bürger offenbar nicht politik-, sondern parteienverdrossen sind. Denn anders als bei den Parteispenden ist das Spendenaufkommen insgesamt in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Viele Menschen teilen offenbar die Auffassung, dass dringliche Themen in unserer Gesellschaft nicht entschieden angegangen und gelöst werden. Gefühlt wird die Liste dieser Themen ständig länger. Diese Bürger sind enttäuscht und ungeduldig. Also werden sie aktiv, indem sie sich entweder selbst in zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren oder diesen spenden. Sie wollen, dass ihre Anliegen wirksam und mit Herzblut vertreten werden und sich konkret etwas zum Besseren verändert.

SPIEGEL ONLINE: Liegt darin nicht auch ein Problem? Einem Umweltverband sind Arbeitsplätze im Kohlerevier oder im Hamburger Hafen im Zweifel egal. Verantwortungsvolle Politik muss hingegen verschiedene, oft gegensätzliche Interessen austarieren.

Rahaus: Meines Erachtens müssen Verantwortungsträger zivilgesellschaftlicher Organisationen genau wie von Parteien in der Lage sein, integrativ denken, fühlen und handeln zu können, wenn sie zukünftig vorangehen wollen. Für einen Umweltverband bedeutet das, die Wirkung seiner Forderungen auch auf Arbeitsplätze im Blick zu haben und der Umwelt gerecht werdende ökonomische Lösungsvorschläge dafür anzubieten. Nur dann kann er quasi als Speerspitze von Veränderungen fungieren, die sich ohnehin notwendigerweise anbahnen. Für Parteien liegt darin eine Chance. Wenn sie verstärkt solche Konzepte aufgreifen, können sie so rechtzeitig adäquate und mehrheitsfähige politische Lösungen entwickeln.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt etwas theoretisch.

Rahaus: Nehmen Sie ein konkretes Beispiel: Die Plattform Abgeordnetenwatch.de hat gemeinsam mit ihrem zivilgesellschaftlichen Netzwerk maßgeblich dafür gesorgt, dass Positionen, Abstimmungsverhalten, aber auch Nebeneinkünfte gewählter Volksvertreter wesentlich transparenter sind als früher. Viele Politiker haben das anfangs als unbequem empfunden, dann aber gemerkt, dass sich so auch Vertrauen bilden lässt. Letztlich hat es entscheidend dazu beigetragen, dass das Bundesland Hamburg im Jahr 2012 ein Transparenzgesetz beschlossen hat, das heute bundesweit als vorbildlich gilt.

SPIEGEL ONLINE: Stichwort Transparenz: Wer steckt hinter der Initiative deutsche Spendenstatistik?

Rahaus: Das ist ein Konsortium aus Menschen und Institutionen, die genauer wissen wollen, wer wie viel spendet und warum. Dazu gehören die Online-Spendenplattform Betterplace.org, Ziviz im Stifterverband, eine Denkfabrik für Zivilgesellschaftsforschung sowie der Deutsche Spendenrat als Dachverband spendensammelnder Organisationen. Diese drei Träger sind selbst gemeinnützig. Mit dabei ist auch AmazonSmile, wo Kunden einen Teil ihrer Einkaufssumme an soziale Organisationen weiterleiten können.

SPIEGEL ONLINE: Der Deutsche Spendenrat und die GfK legen bereits mit der "Bilanz des Helfens" jedes Jahr eine umfangreiche Spendenstudie vor. Reicht das nicht?

Rahaus: Tatsächlich gibt es eine Reihe von auf Umfragen basierenden Erhebungen mit zum Teil recht unterschiedlichen Ergebnissen. Wir wollen diese nicht ersetzen, sondern ergänzen und möglichst auf eine umfangreichere Datenbasis stellen. Im kommenden Jahr wollen wir unsere Studie zur deutschen Spendenstatistik zum ersten Mal vorlegen und dann regelmäßig fortführen. Unsere Grundlage ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik - konkret Datensätze des Statistischen Bundesamts von derzeit etwa 56 Millionen Steuerzahlern in Deutschland. Obwohl wir erst damit begonnen haben, diesen riesigen Datenschatz zu heben, ist jetzt schon klar: Darin schlummern noch viele unentdeckte Erkenntnisse.

SPIEGEL ONLINE: Was macht Sie da so sicher?

Rahaus: Die Erfahrung ist: Wenn wir in den Daten die Antwort auf eine bestimmte Frage gefunden haben, entstehen daraus wiederum eine Menge neuer Fragen. Für den Spendenrechner wollten wir zum Beispiel wissen, wie hoch die Spenden in einer Einkommensklasse im Durchschnitt sind. Dabei ist uns aufgefallen, wie extrem unterschiedlich die Beträge selbst bei Menschen sind, die ähnlich verdienen. Egal ob arm oder reich - stets sorgt etwa nur ein Fünftel der Spender für mindestens 80 Prozent des entsprechenden gesamten Aufkommens. Warum also spenden so viele relativ wenig und noch viel mehr gar nichts? Und wieso spenden einige wenige so viel? Wie lassen sich solche Top-Spender genauer beschreiben?

SPIEGEL ONLINE: Gibt es etwas, das Sie selbst überrascht hat?

Rahaus: Aus den Einkommensteuerdaten geht hervor, dass die Einkommensmillionäre beim Thema Spenden im Schnitt sehr engagiert sind. Doch beim detaillierteren Blick wurde klar, dass nur einige Hundert vermögende Ehepaare weit über eine Milliarde Euro gespendet und damit die Statistik deutlich nach oben gezogen haben. Mehr als zwei Drittel der spendenden Großverdiener erreichten hingegen noch nicht einmal den bundesweiten Spendenschnitt von etwa einem halben Prozent der eigenen jährlichen Einkünfte. Das zeigt vor allem eins: Wir wissen noch viel zu wenig über die Details des Spendens. Und damit eben auch noch wenig über eine der zentralen Triebkräfte der Zivilgesellschaft. Das wollen wir ändern.