Steuerhinterziehung Europaweiter Schlag gegen Dieselbetrüger

Eine Bande von Betrügern stellte in Mecklenburg-Vorpommern Schmier- und Reinigungsmittel her, die von der chemischen Zusammensetzung dem Dieselkraftstoff sehr ähnlich sind. Sie verkauften dieses Gemisch als Kraftstoff und zeigten dies in mindestens 244 Fällen gegenüber dem zuständigen Hauptzollamt nicht zur Versteuerung an. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Rostock zusammen mit deren Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mit.

Die Beschuldigten sollen damit zwischen Dezember 2014 und September 2016 Steuern in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro hinterzogen haben.

Am Mittwoch seien in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sowie in Tschechien, Italien, Polen, Österreich und Ungarn rund 40 Objekte durchsucht worden. Drei Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft. Insgesamt ermittelten die Behörden gegen sieben Beschuldigte aus Deutschland, sieben aus Italien sowie sechs aus Tschechien.