Steuern und Ausgaben Was Sie 2017 noch alles sparen können

Meinungsforscher wollen herausgefunden haben, dass fast ein Fünftel der Menschen hierzulande die Ausgaben für ihre Weihnachtseinkäufe aus dem Dispo bestreitet, noch einmal ein Sechstel schließt das nicht aus. Das ist - mit Verlaub - eine Schnapsidee.

Und damit es gar nicht erst so weit kommt oder mindestens im kommenden Jahr nicht mehr so weit kommt, hier das

Last-minute-Update 2017 für Ihre Haushaltskasse.

1. Strom und Gas: Wechseln Sie teure Verträge sofort, das geht auch zwischen den Jahren. Für Ihren Stromvertrag oder Gasvertrag brauchen Sie nicht einmal eine halbe Stunde. Und der neue hat verbraucherfreundliche Bedingungen. 400 Euro sind pro Vertrag im Jahr drin. Und die Ersparnis im ersten Monat bezahlt schon den Weihnachtsbraten.

2. Telefon: Ein neuer Telefonvertrag kann weitere Einsparungen bringen. Seit Dezember muss auf Ihrer Telefonrechnung explizit stehen, wie lange Ihr Vertrag noch läuft und ab wann Sie ihn kündigen können. Ist er zu teuer, muss er weg!

3. Kindergeld: Sie sind neu in Deutschland und haben Kinder? Egal ob aus den USA zurückgekehrt oder aus Rumänien eingewandert, wenn Sie das Kindergeld noch bis zum Jahresende beantragen, gibt es rückwirkend für bis zu 48 Monate Kindergeld, ab Januar nur noch für höchstens sechs.

4. Steuerklasse: Sie freuen sich auf ein Kind im kommenden Jahr? Die werdende Mutter sollte mindestens sieben Monate vor Beginn des Mutterschutzes (oder der Vater sieben Monate vor der Geburt) die Steuerklasse ändern. Denn dann gibt es nicht nur ein höheres monatliches Nettogehalt, sondern - weil das die Grundlage zur Berechnung ist - auch mehr Elterngeld.

5. Arbeitslosengeld: Wenn Ihr Arbeitsplatz womöglich auf der Kippe steht, gilt dieselbe Empfehlung: Das Arbeitslosengeld hängt vom vorherigen monatlichen Netto ab. Also optimieren Sie Ihr Netto, solange Sie mit Ihrem Ehepartner die Wahl haben.

6. Steuererstattung: Sie haben in den vergangenen Jahren gar keine Steuererklärung abgegeben, weil Sie nicht mussten: Dann überschlagen Sie noch mal grob Ihre Einnahmen und Ausgaben. Rechnen Sie mit einer Erstattung, dann sollten Sie handeln. Bis zum 31. Dezember können Sie theoretisch sogar noch die Steuererklärung für 2013 abgeben. Sie bekommen dann nicht nur Ihre Steuern zurückerstattet, die Sie zu viel gezahlt hatten. Der Staat zahlt korrekterweise auch noch sechs Prozent Zinsen auf das Geld, das er Ihnen schon so lange schuldet.

7. Sparzulage: Sie bekommen nicht das grandiose Gehalt in Ihrem Job? Dann holen Sie sich wenigstens ein wenig Zulage vom Staat. Sie sollten unbedingt bis Silvester noch die Arbeitnehmersparzulage für Ihre vermögenswirksamen Leistungen stellen. Auch das geht in diesem Jahr noch rückwirkend bis 2013.

Jetzt kommen die Tipps, die für die Haushaltskasse vor allem dann schnell Geld bringen, wenn Sie recht zügig im neuen Jahr Ihre Steuererklärung für 2017 machen. In jedem Fall bekommen Sie das Geld mit schnellem Handeln aber ein Jahr früher und nicht erst mit der Steuererklärung im Jahr 2019.

Tipps, die 2018 schnell Geld bringen:

1. Rechnungen noch 2017 begleichen: Zahlen Sie Rechnungen noch, die Ihnen für 2017 deutliche Steuerersparnisse bringen. Also zum Beispiel Handwerkerrechnungen bis zu 6000 Euro für Lohn- und Fahrtkosten oder Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen bis zu 20.000 Euro für die Arbeitskosten.

2. Außergewöhnliche Belastungen: Das Gleiche gilt für Zahnarztrechnungen oder andere Krankheitskosten, wenn sie schon so hoch sind, dass sie Ihre individuelle Belastungsgrenze bei den außergewöhnlichen Belastungen übersteigen. Die liegt je nach Einkommen und Familienstand bei ein bis sieben Prozent Ihrer Gesamteinkünfte. Je weniger Einkommen und je mehr Kinder, desto niedriger die Belastungsgrenze. Einen Rechner der Finanzverwaltung für die eigene Grenze finden Sie hier.

3. Ruhestand: Falls Sie 2018 in den Ruhestand gehen, dann zahlen Sie in diesem Jahr noch möglichst viele Rechnungen, die Sie bei der Steuer noch für 2017 geltend machen können. Als Rentner oder Pensionär wird Ihr Einkommen wahrscheinlich geringer sein, Ihr Steuersatz niedriger, falls Sie überhaupt Steuern zahlen müssen. Kurz: Sie bekommen für Zahlungen in diesem Jahr mehr Geld vom Finanzamt zurück.

4. Spenden: Zu guter Letzt können Sie bis zum Jahresende noch Spenden-Euro ausgeben, um Ihr Geld und das von Vater Staat dorthin zu lenken, wo es besonders gebraucht wird. Das Finanzamt beteiligt sich sehr ordentlich an dieser Krötenwanderung. Für Spenden bis zu 200 Euro brauchen Sie nur einen Einzahlungsbeleg. Für höhere Spenden zwar eine Spendenbescheinigung, aber auch die müssen Sie nur aufheben und nicht einmal beim Finanzamt einreichen. Sogar Sachleistungen wie Fahrten für die Kinder im Fußballverein oder für Flüchtlinge können Sie bei der Steuer angeben. Und der Staat beteiligt sich in der Höhe Ihres jeweiligen Grenzsteuersatzes.

Ein romantischer Steuerspartipp sei hier nur noch am Rande erwähnt, für den ist es wirklich schon etwas spät geworden. Denn standesamtlich zu heiraten, schaffen Sie vermutlich bis zum Jahresende nicht mehr. Sie brauchen zwar heutzutage kein Aufgebot mehr und können an jedem Standesamt der Republik heiraten. Die Heirat ist trotzdem nur bedingt etwas für Schnellentschlossene, die das Ehegattensplitting für das ganze Jahr 2017 noch mitnehmen wollen. Sie müssen sich nämlich am Heimatstandesamt mitsamt aller notwendigen Papiere im Original anmelden. Und Termine gibt es bei den meisten Standesämtern keine mehr. Und wenn es um den Bund fürs Leben geht, zählen schließlich noch andere Aspekte als nur Möglichkeiten zur Optimierung der Steuerlast.

Frohe Weihnachten!