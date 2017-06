Baufinanzierung So schützen Sie sich vor steigenden Zinsen

Wer gerade ein Haus baut, kann sich über billiges Geld freuen: Hypothekenzinsen sind noch immer sehr niedrig. Doch wie lange wird das so bleiben? "Wer heute ein Haus oder eine Wohnung finanziert, muss damit rechnen, dass er seinen Kredit in fünf oder zehn Jahren nicht mehr zu einem Zinssatz von ein oder zwei Prozent verlängern kann", warnt die Stiftung Warentest.

In der aktuellen Ausgabe ihrer Zeitschrift "Finanztest" prüft die Verbraucherorganisation deshalb Kredite mit festen Zinsen. Bei diesen lässt sich die Monatsrate vom Anfang bis zum Ende der Finanzierung genau ausrechnen - im Unterschied zu üblichen Darlehen, bei denen am Ende der Zinsbindung oft noch mehr als die Hälfte der Schulden offensteht. Banken und Bausparkassen böten Kredite mit festen Zinsen zunehmend für eine Laufzeit von 20 Jahren und länger an.

Verbraucher, die sich für eine solche Finanzierung entschieden haben, können zwischen zwei Modellen wählen: Volltilgerdarlehen, also klassische Bankdarlehen mit konstant hohen Raten aus Zins und Tilgung, sowie Kombikredite von Bausparkassen. Letztere bestehen aus einem Bausparvertrag und einem tilgungsfreien Darlehen, mit dem die spätere Auszahlung aus dem Bausparvertrag vorfinanziert wird.

Finanztest hat die Konditionen für zinssichere Kredite bei 67 Banken, Versicherern, Kreditvermittlern und Bausparkassen ermittelt. Die Zeitschrift kommt zu dem Schluss: "Sichere Zinsen müssen nicht teuer sein - trotz des Aufschlags."

Die Commerzbank bietet das günstigste Darlehen an

Bei Volltilgerdarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren gab es das günstigste Angebot bei der Commerzbank: Der Effektivzinssatz lag hier bei 1,57 Prozent. Der Topzinssatz für einen Kredit mit 25 Jahren Laufzeit lag bei 1,86 Prozent (Sparda Nürnberg). Bei den Bausparkassen lagen die LBS Bayern, Wüstenrot, die Alte Leipziger und die Deutsche Bank vorn.

Auch bei Kombikrediten mit Bausparverträgen lag der Effektivzins oft bei unter zwei Prozent. Bei Krediten mit einer Laufzeit zwischen 18 und 23 Jahren boten günstige Bausparkassen Effektivzinsen von 1,8 bis 1,96 Prozent an.

Vergleiche sind leichter geworden

Grundsätzlich empfiehlt die Stiftung Warentest beide Finanzierungsmodelle: "Ein Volltilgerdarlehen oder ein günstiger Kombikredit ist eine gute Wahl, wenn Sie sich dauerhaft vor steigenden Zinsen schützen wollen und keine größeren Sondertilgungen planen." Gute Angebote gebe es in beiden Varianten.

Im aktuellen Test seien die Topangebote von Banken und Vermittlern allerdings besser als die günstigsten Kombikredite, heißt es in Finanztest weiter. Kombikredite seien zudem weniger verlässlich als Volltilgerdarlehen. Denn keine Sparkasse könne garantieren, dass der Bausparvertrag pünktlich zugeteilt wird. Verzögert sich der Zahlungstermin, muss der Kunde das Vorausdarlehen länger als geplant in Anspruch nehmen, wodurch sich die Finanzierung verteuern könne.

Der Vergleich zwischen Kombikrediten und Bankdarlehen ist im März 2016 einfacher geworden: Bausparkassen müssen seitdem einen einheitlichen Effektivzins für die gesamte Laufzeit der Kombifinanzierung ausweisen. Darin gehen neben Zinsen auch alle Sparbeiträge und Gebühren für den Bausparvertrag ein.