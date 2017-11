Stiftung Warentest Guten Sekt gibt es schon für drei Euro

65 Cent - mehr müssen Kunden nicht für eine "sehr gute" Zahnpasta ausgeben. Das ist ein Ergebnis der Stiftung Warentest nach einem Vergleich von 28 Zahncremes. Demnach halten die meisten, was sie versprechen. Vier erhielten die Bestnote, darunter die günstige Signal Kräuterfrische, Colgate Total Fresh Stripe, Blend-a-med Complete Protect Expert sowie Odol-med 3 Extreme Clean Tiefenreinigung.

Entscheidend für ein gutes Putzergebnis ist der Fluoridgehalt. Fluoridsalze schützen nämlich vor Karies. Zwei Pasten, die auf Fluorid verzichten, fielen daher im Test durch. Neben dem Fluoridgehalt untersuchten die Tester auch den Abrieb der Produkte. Zahnpasta enthält meist winzige Putzkörperchen, die Beläge abschmirgeln. Wer freiliegende Zahnhälse hat, sollte eine Pasta mit feinem Abrieb verwenden, raten die Tester.

Außerdem untersuchten die Tester passend zur Vorweihnachtszeit 21 verschiedene Sektsorten, denn jede vierte Flasche Sekt wird in Deutschland im Dezember verkauft. Das Ergebnis der Untersuchung: Guter Sekt ist schon ab drei Euro zu haben. Grundsätzlich sagt der Preis nichts über die Qualität aus, so das Urteil der Warentester. Viele günstige Tropfen überraschten im Test in Aussehen, Geruch, Geschmack und Mundgefühl.

Zu den fünf besten Tropfen zählt der Sekt Schlumberger aus Österreich (14 Euro/0,75 Liter), der Brut Dargent (6,75 Euro), der Engel-Sekt mit Biosiegel (11 Euro), der trockene Fürst von Metternich (9 Euro) sowie der Menger Krug (14 Euro).

Günstiger und gut im Geschmack sind die trockenen Aldi Süd Auerbach (2,79 Euro) und Söhnlein Brillant (3,90 Euro) sowie der halbtrockene Rotkäppchen (3,95 Euro), heißt es in der Zeitschrift "test".

In vier Fällen fielen geschmackliche Fehler auf, in einem Fall reichte die sensorische Note nur für ein "Mangelhaft." Dieser Schaumwein schmeckte muffig nach Kork. Aber alle 21 getesteten Marken halten die gesetzlichen Anforderungen ein. Unerlaubte Zusatzstoffe oder Schadstoffe wurden nicht entdeckt.

Am besten kaufen Verbraucher Sekt in Läden mit schnell rotierender Ware. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen frischen Sekt zu bekommen. Anders als bestimmte Weine wird Sekt durch Lagerung nicht besser. Länger als zwei Jahre sollte man ihn deshalb nicht liegen lassen.

Während bei Zahnpasta und Sekt der Preis nicht entscheidend für die Qualität der Produkte ist, sollten Verbraucher bei Hobby-Drohnen auf Billigware verzichten. Qualität hat bei solchen Produkten ihren Preis, zeigt der Test der Stiftung Warentest.