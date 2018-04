Warnstreiks Schon jetzt rund 430 Flüge ausgefallen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst zeigen bereits in den frühen Morgenstunden am Dienstag Wirkung - vor allem beim Reiseverkehr.

In München hat allein die Lufthansa insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge gestrichen.

Am Berliner Flughafen Tegel fallen bislang etwa 70 Flüge der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings aus.

Am Flughafen Leipzig/Halle wurden bisher 18 Flüge annulliert.

In Bremen und Hannover wurden bislang etwa 40 Flüge gestrichen.

In Hamburg fallen bislang 65 Flüge aus.

Die Gewerkschaft Ver.di und der Beamtenbund dbb wollen mit den Streiks ihre Forderungen in laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst durchsetzen. Sie verlangen für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten in diesem Sektor sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Ver.di bestreikt an den Flughäfen vor allem die Bodenverkehrsdienste. An den einst staatlich betriebenen Flughäfen werden noch viele Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt. Die Ausstände an den Airports sind zunächst auf Dienstag beschränkt. Insgesamt könnten mehr als 800 Flüge ausfallen und 90.000 Passagiere betroffen sein.

Bis Freitag werden allerdings auch Stadtwerke, Müllabfuhr, der Nahverkehr und Kindertagesstätten bestreikt. Eine Übersicht der geplanten Ausstände nach Bundesländern finden Sie hier.

Am Dienstag sind zudem mehrere Demonstrationen geplant. Zu einer Kundgebung vor dem Bahnhof Friedrichstraße werden bis zu 1000 Teilnehmer erwartet. Auch auf dem Münchner Marienplatz findet um 11 Uhr eine Großkundgebung statt.

Reisende, deren Flug gestrichen wurde, sollten sich umgehend mit der zuständigen Airline in Verbindung setzen. Lufthansa-Fluggäste können ihr Ticket meist gegen eine Bahnkarte umtauschen oder ihren Flug kostenlos verschieben.

Was tun bei Streik? INFORMATIONEN Erster Ansprechpartner für Flugreisende ist immer die Fluggesellschaft, bei Pauschalreisen der Reiseveranstalter. Auch der jeweilige Flughafen bietet auf seiner Internetseite ausführliche Informationen über die aktuellen Abflug- und Ankunftszeiten. Bei Informationen aus dem Internet ist es sinnvoll, sich diese auszudrucken, um später einen Beleg zu haben. STORNIEREN, UMBUCHEN ODER UMSTEIGEN Einen streikbedingt gestrichenen Flug kann der Kunde stornieren, er bekommt dann sein Geld zurück. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug. Das kann aber dauern, bis der Streik vorbei ist - und auch länger, weil ein Rückstau entstehen kann. Bei langen Ausständen muss die Fluggesellschaft eine Ersatzbeförderung organisieren, zum Beispiel mit der Bahn oder mit Bussen. VERSPÄTUNG Verspätet sich der Flug wegen des Streiks, stehen Betroffenen bestimmte Leistungen zu. Bei einer kürzeren Flugstrecke von maximal 1500 Kilometern haben die Passagiere ab einer Verspätung von zwei Stunden Anspruch auf Betreuungsleistungen, also Telefonate, Getränke und Mahlzeiten. Ist der Flug zwischen 1500 und 3500 Kilometer lang, greift die Vorschrift ab einer Verspätung von drei Stunden, bei Langstreckenflügen von 3500 und mehr Kilometern liegt die Grenze bei vier Stunden. Gegebenenfalls muss auch eine Übernachtung im Hotel bezahlt werden. Auch bei einer großen absehbaren Verspätung sollten Passagiere immer zur ursprünglichen Abflugzeit am Flughafen sein. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Fluggesellschaft doch früher einen Ersatzflug anbieten kann - und der Reisende ihn dann verpasst. ENTSCHÄDIGUNG Bei Annullierung, Überbuchung oder Verspätung ab drei Stunden haben Passagiere zwar laut EU-Verordnung Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 600 Euro - aber nur, wenn kein "außergewöhnlicher" Umstand daran schuld ist. Die Fluggesellschaften werten Streiks - wie zum Beispiel auch miserables Wetter - aber als außergewöhnlichen Umstand. Entschädigung gibt es daher nicht.

Ver.di verteidigte die Ausstände am Dienstag. Man setze "deutliche Signale an die Arbeitgeber", sagte Frank Bsirske, der Chef der Gewerkschaft. "Wir erwarten, dass sie in der dritten Verhandlungsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen."

Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens bezeichnete die Protestaktion der Gewerkschaft indes als inakzeptabel. "Lufthansa ist gar nicht Partei in diesem Tarifkonflikt, dennoch sind vor allem unsere Kunden und wir von den Folgen der Auseinandersetzung betroffen", monierte sie.

Die wahrscheinlich abschließende Verhandlungsrunde beginnt an diesem Sonntag in Potsdam.