Stromkosten Verbraucher verschwenden neun Milliarden Euro pro Jahr

Private Haushalte in Deutschland zahlen jährlich neun Milliarden Euro zu viel, weil sie oft selbst die einfachsten Möglichkeiten zum Stromsparen nicht beachten. In der Folge entstehen jedes Jahr unnötige Emissionen von fast 18 Millionen Tonnen CO2.

Das geht aus dem sogenannten Stromspiegel hervor, einer Erhebung, für die das Bundesumweltministerium, das Klimaschutznetzwerk co2online sowie mehrere Forschungsinstitute, Wirtschaftsverbände und Verbraucherschützer die Daten von etwa 226.000 Verbrauchern ausgewertet haben. Die Ergebnisse liegen dem SPIEGEL vorab vor.

Konkret kann ein Zweipersonenhaushalt in einem Mehrfamilienhaus, der sein Wasser mit Strom erwärmt und insgesamt 3500 Kilowattstunden pro Jahr verbraucht, bis zu 400 Euro an Stromkosten pro Jahr sparen und den Ausstoß von gut 880 Kilogramm CO 2 vermeiden.

Eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus, die ihr Wasser nicht mit Strom erwärmt und 5000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, kann sogar gut 570 Euro sparen und etwa 1230 Kilogramm CO 2 vermeiden.

Zum Stromspiegel gehört ein Test, mit dem Verbraucher Ihren Stromkonsum mit dem eines deutschen Durchschnittsnutzers vergleichen können.

Hier können Sie sich testen:

Der Effekt für das Klima ist laut co2online verheerend. Die vermeidbaren CO 2 -Emissionen entsprechen den Angaben zufolge etwa denen des Braunkohlekraftwerks Weisweiler, das zu den fünf klimaschädlichsten Kraftwerken in Europa zählt.

"Der neue Stromspiegel zeigt, dass Verbraucher mit Stromsparen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leisten können", sagt Projektleiter Boris Demrovski. "Damit die Energiewende in den eigenen vier Wänden gelingt, muss man sein Sparpotenzial kennen und ausschöpfen."

Wie das gelingen kann, erfahren Sie in folgendem interaktiven Spiel.