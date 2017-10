Bundesländer im Vergleich Hier ist Strom am teuersten

Die Strompreise sind 2017 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des Verbraucherportals Verivox, die dem SPIEGEL vorliegt. Ein Musterhaushalt mit 4000 Kilowattstunden Verbrauch zahlt demnach im Jahresdurchschnitt 1127 Euro für Elektrizität. Das sind laut Verivox 40 Prozent oder 312 Euro mehr als vor zehn Jahren.

Hamburger und Berliner sind der Auswertung zufolge am stärksten von den steigenden Preisen betroffen. Bremer kamen am günstigsten davon, doch auch hier hat sich Strom seit 2007 um 27 Prozent verteuert.

Hauptkostentreiber ist laut Verivox der Staat. "Der Anteil der Abgaben und Steuern am Strompreis wird immer höher", sagt Mathias Köster-Niechziol, Bereichsleiter Energie bei dem Verbraucherportal. Vor zehn Jahren habe dieser Abgaben-Anteil noch unter 40 Prozent gelegen - heute seien es mehr als 50 Prozent.

Immer teurer Entwicklung der Strompreise seit 2007





Tendenz: steigend. In der Politik wird zum Beispiel seit längerem über eine Abgabe für die Bereitstellung von Netzreserven diskutiert. Da hilft es wenig, dass die sogenannte Ökostromumlage 2018 um knapp einen Zehntel Cent sinkt.

In Brandenburg ist Strom bundesweit am teuersten. Ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 kWh bezahlt dort mehr als 1200 Euro. In Bremen sind die Preise dagegen am niedrigsten. Die gleiche Menge Strom kostet hier durchschnittlich 1065 Euro.

Kostentreiber Elektrizität Durchschnittliche Strompreise 2017





Generell gibt es deutliche Unterschiede zwischen Ost und West: Das Preisniveau in den neuen Bundesländern liegt im Schnitt um rund 50 Euro höher als in den alten. Eine Ursache dafür sind die regional unterschiedlich hohen Netzentgelte, die rund ein Viertel des Strompreises ausmachen.

Verbraucher können vor allem eines tun, um ihre Kosten für Elektrizität zu begrenzen: Sie können sich einen günstigeren Anbieter suchen. Bei der Wahl sollten sie neben dem Preis auch auf faire Konditionen wie kurze Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen sowie auf möglichst lange Preisgarantien achten. Dazu gibt es zahlreiche Tricks, mit denen sich der eigene Verbrauch drosseln lässt.