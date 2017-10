Hat Ihr Stromkonzern Ihnen schon eine Strompreissenkung angekündigt? Warum eigentlich nicht? Schließlich spräche in diesem Herbst vieles dafür, dass die Strompreise sinken. Seit vergangener Woche ist klar, dass die Ökostrom-Umlage 2018 um rund 0,1 Cent fällt, wenn man die Mehrwertsteuer mitrechnet.

Das allein aber würde für die meisten Stromkunden weniger als 5 Euro im Jahr ausmachen. Wesentlich mehr ist in diesem Herbst möglicherweise zu holen, weil in vielen Städten und Gemeinden die Nutzungsentgelte für die Stromnetze sinken. Das heißt, die Stromanbieter müssen weniger zahlen für die Nutzung der Stromleitungen.

In Fürstenwalde bei Berlin, einer Kleinstadt mit besonders hohen Durchleitungsgebühren, sollen diese Nutzungsentgelte um fast 3 Cent pro Kilowattstunde (kWh) sinken. Das sind für einen sparsamen Single mit 1.000 kWh Stromverbrauch 30 Euro im Jahr. Und die Familie mit 4.000 kWh Verbrauch müsste 120 Euro im Jahr weniger zahlen.

Fairerweise muss man sagen, dass der Durchleitungspreis in Fürstenwalde aktuell doppelt so hoch ist wie zum Beispiel in der Großstadt Hamburg.

Aber nicht nur die Bewohner von Fürstenwalde könnten viel sparen. In Paderborn sinkt der Durchleitungspreis je kWh um 1,6 Cent, also 16 Euro für den Single und 64 Euro für die Familie. In München und Dresden über einen Cent pro kWh. Und in Berlin immer noch um 0,8 Cent also 8 Euro bzw. 32 Euro für die Familie. Das haben meine Kolleginnen bei Finanztip errechnet.

Deutliche Einsparmöglichkeiten

Ihr Stromanbieter hat sich noch nicht gemeldet? Das kann ja noch kommen. Die brauchen manchmal etwas Zeit, um frohe Botschaften für Kunden zu verdauen.

Denn es ist eine wirklich frohe Botschaft. So viel Spielraum war selten. Die Beschaffung des Stroms an der Strombörse kostete in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt zwischen 2,7 und 3,4 Cent pro Kilowattstunde, mit Verteilung kommen die Stromanbieter hier auf Kosten von durchschnittlich 6 Cent. Da machen sich Einsparpotenziale bei der Durchleitung von 1 bis 2 Cent deutlich bemerkbar

Und wenn nichts passiert? Das wäre schade. Aber hilflos sind Sie als Kunde ja nicht mehr. Sie können immer zu einem Anbieter mit niedrigeren Preisen wechseln.

Außerdem können Sie dieser Tage - nach der Bundestagswahl und vor einer möglichen Preisanpassung - Ihrem Abgeordneten auf den Füßen stehen und mit ihm noch einmal über weitere Möglichkeiten für das Senken des Strompreises für Bürgerinnen und Bürger reden. Normale Haushalte zahlen nämlich nur so viel EEG-Umlage, weil fast 2100 Unternehmen bundesweit eine deutlich reduzierte Umlage bezahlen.

Diese Firmen sparen 2017 über 6 Milliarden Euro ein, die wir als normale Kunden deswegen zusätzlich bezahlen müssen. Als das EEG vor 13 Jahren erstmals überarbeitet wurde, hatte die damalige Regierungsmehrheit einen schwachen Moment und gewährte Industriefirmen mit hohem Stromverbrauch (sowie Bahnunternehmen) einen ermäßigten Satz. Das "Argument": Die Umlage in voller Höhe zu zahlen, gefährde die internationale Konkurrenzfähigkeit und damit Arbeitsplätze. Dabei sollte aber die Begrenzung "mit den Interessen der Gesamtheit der Stromverbraucher vereinbar sein".

Welche Firma in Ihrer Nachbarschaft profitiert?

Im ersten Jahr 2003 schienen 66 Unternehmen "gefährdet", noch 2005 waren es weniger als 300. Heute sind es fast 2100. Und die Politik hat die Liste der möglichen Subventionsempfänger vor einem Jahr noch einmal erweitert: Ab 2018 können auch Einzelkaufleute und andere Unternehmen von der Regelung profitieren, bei denen wenigstens 14 Prozent der Kosten auf die Stromrechnung zurückzuführen sind.

Die Liste der aktuellen Profiteure ist öffentlich, sie wird vom Bundesamt für Außenwirtschaft BAFA geführt. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie nach, wer bei Ihnen in der Nachbarschaft viel Strom verbraucht und subventioniert wird. Die Liste ist auch nach Postleitzahlen sortiert.

Dort sehen Sie, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel zahlloser Schlachthöfe von Vion oder von bayerischen Genossenschaftsmolkereien offenbar durch den Stromverbrauch gefährdet ist. Jedenfalls zahlen sie weniger EEG-Umlage.

Und es finden sich natürlich auch bekanntere Namen darunter:

Tschibo-Kaffeeabfüllung in 12057 Berlin

Ruhrkohle AG u.a. in 46242 Bottrop, NRW

Frosta Frostgemüse in 01623 Lommatzsch in Sachsen

Falke Strumpffabrik in 08297 Zwönitz, Sachsen

Gilde Brauerei, Bier, in 30173 Hannover

Stork Schokolade in 99885 Ohrdruf, Thüringen

Refresco Safthersteller u.a. in 94947 Grünsfeld, Baden-Württemberg

Ohne höhere Mathematik lässt sich ausrechnen, dass ohne die Ausnahmen für die Stromfresser der Strompreis für Sie und mich pro Kilowattstunde um bis zu zwei Cent fallen könnte (die damit auch geringere Mehrwertsteuer noch nicht einmal berücksichtigt). Mit anderen Worten: Damit Gilde sein Bier ein bisschen billiger brauen kann, bezahlen Sie oder eine vierköpfige Familie aus der Lüneburger Heide mit 4.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch 80 Euro mehr im Jahr.