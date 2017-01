Die Tricks der Stromanbieter Erst anlocken, dann abzocken

Erst glaubte Christian Book an einen Fehler. Als der Düsseldorfer im Dezember die Jahresabrechnung seines Stromanbieters Enstroga durchsah, entdeckte er, dass er seit dem 1. Oktober deutlich mehr bezahlen musste. 32,74 Cent statt 25,77 Cent pro Kilowattstunde. Macht hochgerechnet rund 200 Euro mehr pro Jahr bei Books Verbrauch von knapp 3000 Kilowattstunden (kWh).

Von einer so massiven Preiserhöhung hatte Book nichts gehört. Als er die Hotline anrief, sagte eine Mitarbeiterin, man habe ihm die "Tarifanpassung" längst mitgeteilt: schriftlich am 1. August. Für eine Kündigung sei es nun zu spät. Book stutzte, durchwühlte seine Unterlagen - und entdeckte ein Schreiben mit den fettgedruckten Überschriften "Gut informiert mit Enstroga" und "Mit Enstroga wird Ihr Zähler smart!"

Man muss den zweiseitigen Brief schon sehr genau lesen, um die Preiserhöhung zu entdecken. Lang und breit schwadroniert Enstroga über einen beiliegenden Aufkleber: den "individuellen QR-Code", den der Kunde auf seinen Stromzähler kleben und mit dessen Hilfe er den Zählerstand übermitteln soll.

In Zeichnungen, mit Fotos und ausgedehnten Anweisungen erläutert der Berliner Anbieter jedes Detail dieser hochkomplexen Aufgabe. Und irgendwo inmitten der Infomassen, nur ein paar Millimeter hoch, steht der entscheidende Satz: "Ab dem 01.10.2016 liegt der Arbeitspreis an Ihrer Abnahmestelle dann bei 0,3274 Euro/kWh." Das genügt Enstroga, um seine gesetzliche Informationspflicht über Preiserhöhungen zu erfüllen. Doch Christian Book genügt das nicht.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.