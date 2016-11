IT-Probleme Targobank-Kunden fehlt Geld auf dem Konto

Bei vielen Kunden der Targobank fehlt derzeit Geld auf dem Konto. Bei einigen geht es um mehrere hundert Euro, bei anderen ist der Kontostand offenbar plötzlich auf Null oder ins Minus gerutscht. Zahlreiche Kunden beschweren sich in den sozialen Netzwerken. Die Bank bestätigt die Probleme.

Auch ausgedruckte Kontoauszüge an den Selbstbedienungsautomaten in den Filialen sind betroffen. Ein Facebook-Nutzer schreibt: "Mir fehlen fast 2000 Euro auf dem Konto. Voll im Minus beim Online-Banking."

Die Bank gibt an, dass derzeit aufgrund eines technischen Problems in Folge von Wartungsarbeiten einigen Kunden falsche Kontostände angezeigt werden. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Korrektur", sagte eine Sprecher zu SPIEGEL ONLINE. Man sei zuversichtlich, dass das Problem bis zum Donnerstag gelöst sein werde.

Bei den meisten Kunden werde der Kontostand nur falsch angezeigt, das Geld sei aber physisch da, sagte der Sprecher. In vereinzelten Fälle kämen Kunden aber tatsächlich nicht an ihr Geld. Eventuell anfallende Kosten würden später von der Bank erstattet.

Wie viele der vier Millionen Targobank-Kunden betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Die Hotline der Targobank ist derzeit überlastet.