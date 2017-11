Tierschutz Studie zeigt große Mängel in Schweinezucht

In der deutschen Schweinezucht gibt es offenbar erhebliche Mängel im Umgang mit kranken und verletzten Tieren. Zu diesem Ergebnis kommt laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ("NOZ") eine Professorin der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Sie habe mehrere Hundert Schweinekadaver in vier Tierkörperbeseitigungsanlagen untersucht und dabei in mehr als zehn Prozent der Fälle Hinweise auf "länger anhaltende erhebliche Schmerzen und Leiden" der Tiere entdeckt.

Es werde "häufig und in erheblichem Umfang" gegen das Tierschutzgesetz und andere Vorgaben verstoßen, zitierte die "NOZ" aus dem Fazit der Untersuchung. So sei beispielsweise von stark abgemagerten Kadavern oder wund gelegenen Stellen an den Tierkörpern die Rede. Die angemessene Versorgung schwer kranker oder verletzter Tiere werde in deutschen Schweinehaltungen in einem Umfang unterlassen, "der sehr deutlich über das Maß gelegentlicher Einzelfälle (schwarze Schafe) hinausgeht".

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter kündigte dem Bericht zufolge bereits "breit angelegte und vor allem praxistaugliche Schulungen sowohl für Landwirte und Tierärzte" an. Die Studie kommt demnach zu dem Schluss, dass es in der Landwirtschaft an Wissen darüber fehle, wie kranke oder verletzte Tiere sachgerecht notgetötet werden. Zudem empfehle die Untersuchung eine Kennzeichnung von Schweinekadavern, damit ein Zurückverfolgen zum Bauernhof möglich sei.

Das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium teilte auf Anfrage der "NOZ" mit: Sollten sich Hinweise darauf ergeben, dass bisherige Regelungen nicht ausreichten, werde die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage geprüft. Niedersachsens Agrarminister Christian Meyer (Grüne) sprach von einem "unhaltbaren Zustand". Der Schutz der Tiere habe Verfassungsrang, Schlupflöcher müssten geschlossen werden.