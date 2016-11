Schoki Toblerone spart an Dreiecken

Wer sich diese seltsame Sparmaßnahme ausgedacht hat, ist nicht überliefert - klar ist nur, dass die Schweizer Schokomarke Toblerone mit ihr viele Fans verprellt. Weil in Großbritannien wegen des schwachen Pfunds die Preise für Zutaten steigen, hat sich der US-Süßwarenkonzern Mondelz International entschlossen, zwischen den einzelnen Dreiecken der Schokolade größere Lücken zu lassen als zuvor.

Die Schokolade hat dadurch ihre ikonische Form verloren. Bei den Fans der Marke löst das verschiedene Gefühle aus - meist unangenehme. Manche reagieren schlicht verwundert und fragen sich, warum der Hersteller nicht einfach den Riegel insgesamt kürzer gemacht hat. Andere fühlen sich um die fehlenden Schoko-Berggipfel betrogen und beschimpfen das Unternehmen ("Was zum Teufel, Toblerone").

Wieder andere Betrachter, inklusive mancher Mainstream-Medien, reagieren spöttisch auf das neue Design. "Toblerone gets more gappy, but its fans are not happy", titelt beispielsweise der "Guardian". Lob für die neue Form findet sich in den sozialen Netzen kaum.

imago Orig inal-Toblerone

Die Firma Mondelz teilt mit, man habe sich zwischen einem neuen Design oder einer Preiserhöhung entscheiden müssen. Grundsätzlich könne man es mit einem neuen Design leider nicht jedem Recht machen.

Mondelz betont außerdem, dass die Sparmaßnahme - eine große Toblerone wiegt jetzt nur noch 360 statt 400 Gramm - nichts mit dem Brexit zu tun habe. Tatsächlich aber beweist Toblerone ausgerechnet in einer Zeit Mut zur Lücke, in der auch zahlreiche andere Lebensmittelkonzerne, darunter Riesen wie Unilever, die Preise erhöhen.

Das britische Pfund hat seit dem Brexit gut 18 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar verloren, gegenüber dem Euro sind es rund 14,5 Prozent.