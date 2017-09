Wechseln und Sparen So stoßen Sie Ihre schlechten Versicherungen ab

Bis kommenden Samstag können Sie wählen, wer Sie im nächsten Jahr versichert. Denn am 30. September endet für Millionen von Versicherungsverträgen die Kündigungsfrist. Wenn Sie die Kündigung einer ungeeigneten Police jetzt verschlafen, sind Sie ein weiteres Jahr an zu teure oder minderwertige Verträge gekettet.

Dieser gemeinsame Kündigungstermin für viele Verträge am 30. September hat auch Vorteile. Zum Beispiel den, dass Sie sich nicht so viele Termine merken müssen. Hausrat- und Haftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung, und Rechtsschutz laufen oft gemeinsam vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und in jedem einzelnen Fall beträgt die Kündigungsfrist der Standardverträge drei Monate. Die große Ausnahme sind die Kfz-Versicherungen, die haben nur einen Monat Kündigungsfrist, hier fällt also Ende November der Hammer.

Kündigungen sind natürlich kein Selbstzweck. Wenn Sie schon in den vergangenen Jahren gute und preiswerte Verträge abgeschlossen haben, können Sie sich das bisschen Hektik bis zum Monatsende sparen. Haben Sie nicht? Oder wissen Sie nicht? Dann aber los. Besonders einfach fallen Entscheidungen bei Versicherungen, die sicher überflüssig sind. Brillen- und Handyversicherungen, Technik- und Sterbegeldversicherungen. Oder die doppelte Auslandsreisekrankenversicherung, die man jeweils in Hektik vor dem Abflug in die Ferien abgeschlossen hat.

Und auch so manche Unfallversicherung, weil sie nur einen kleinen Ausschnitt der schlimmen Risiken abdecken, wie ich in meiner Kolumne in der vergangenen Woche schrieb.

Dann gibt es noch die Verträge, die Sie unbedingt brauchen. Eine Haftpflichtversicherung, eine Gebäudeversicherung für Ihr Haus oder Ihre Wohnung, die Risikolebensversicherung für die Absicherung der Familie und öfter sicher auch die Hausratversicherung für die vielen im Laufe von Jahrzehnten gesammelten und oft teuren Möbelstücke.

Wichtig ist: Wenn Sie kündigen, muss die Kündigung am Samstag da sein. Damit Sie nicht über Fristwahrung streiten müssen, schauen Sie also in den Vertrag, ob Schriftform (Brief, Fax) oder Textform (Mail reicht) erforderlich ist. Der Brief sollte per Einschreiben eingehen.

Vor allem die Haftpflichtversicherung sollten Sie sich gründlich vornehmen. Die meisten Anbieter haben bei neuen Angeboten die Versicherungssummen erhöht und die Bedingungen in den vergangenen Jahren modernisiert, oft zum Vorteil neuer Kunden. Ein Wechsel kann sich lohnen, zumal auch gute neue Verträge nicht teuer sind. Für 70 Euro können Singles schon einen guten Vertrag abschließen. Und selbst ein Premiumvertrag für Familien ist in jedem Fall für 130 Euro zu haben.

Bei der Hausratpolice geht es im Vergleich dazu oft um die Kosten. Teure Verträge kosten leicht das Doppelte wie preiswerte. In Köln, einem besonders teuren Pflaster für die Hausratversicherung, kann die viel zu teure Police auch schon mal 600 Euro kosten, anderswo kommt man mit gut 100 Euro aus. Außerdem sollten Sie prüfen, ob der Versicherungsumfang noch stimmt. Die banalste Frage ist dabei, ob Sie irgendwann umgezogen sind und jetzt in einer größeren Wohnung leben. Haben Sie womöglich teure Möbel, Kunst oder Schmuck angeschafft? Stimmt Ihre Wertermittlungstabelle noch?

Und wo haben Sie die Liste eigentlich abgelegt. In der Cloud? Ist das neue teure Fahrrad mitversichert? Vielleicht hat der Keller wegen eines Starkregens unter Wasser gestanden und Sie denken über eine Elementarschadenversicherung nach. Vergleichen lohnt.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Das Onlineportal ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Das gilt auch für die Wohngebäudeversicherung. Für die 20 Millionen Verträge in der Sparte müssen Haus- und Wohnungsbesitzer Jahr für Jahr viel Geld ausgeben, und die Preisunterschiede sind gewaltig. Fast sieben Milliarden Euro an Prämien wurden hier 2016 gezahlt. Andererseits ist die Wohngebäudeversicherung unverzichtbar. Falls das Haus vom Sturm abgedeckt wird oder einem Brand zum Opfer fällt, kann das für Eigentümer ohne Police den Ruin bedeuten. Und falls noch ein Kredit für das Haus abbezahlt werden muss, verlangt auch die Bank einen solchen Schutz.

Ein bisschen Aufwand kostet auch der Wechsel der Rechtsschutzversicherung. Dort kommt es immer wieder vor, dass den Versicherern bestimmte Streitigkeiten zu teuer werden und in neueren Verträgen dann plötzlich vom Schutz ausgeschlossen werden. In den vergangenen Jahren waren das Streitigkeiten um Kapitalanlagen oder um die fehlerhaften Widerrufsbelehrungen bei Lebensversicherungen. Meine Kollegin bei "Finanztip" sagt dann immer: Schau in den Paragrafen 3 der Versicherungsbedingungen. Dort steht, was der Versicherer ausgeschlossen hat.

Wenn Sie jetzt alles zusammenrechnen, werden Sie schnell 100 bis 300 Euro pro Jahr gespart haben - und können sich wahrscheinlich über mehr Versicherungsschutz freuen.