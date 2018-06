Bargeldlose Zahlungen Probleme mit Visa-Kreditkarten sollen behoben sein

Am Freitag waren beim Gebrauch von Visa-Kreditkarten europaweit Schwierigkeiten aufgetreten. Es habe eine "Service-Störung" gegeben, wegen der einige Transaktionen in Europa nicht ausgeführt werden konnten, hatte ein Unternehmenssprecher zunächst in einer Stellungnahme mitgeteilt. Wie viele Nutzer von den Schwierigkeiten betroffen waren, blieb offen.

Zwischenzeitlich seien die technischen Probleme aber weitgehend behoben, erklärte das Unternehmen am späten Freitagabend. Der Betrieb laufe wieder "fast normal", Nutzer könnten ihre Kreditkarten wie gewohnt verwenden, hieß es. Auf Twitter entschuldigte sich das Unternehmen bei seinen Kunden für den Vorfall:

Wir haben ein technisches Problem gelöst, dass einige Karteninhaber in Europa betroffen hat. Karteninhaber können Visa nun wieder wie gewohnt nutzen. Wir entschuldigen uns bei allen Partnern und insbesondere bei den betroffenen Karteninhabern — Visa Deutschland (@Visa_DE) 2. Juni 2018

Der Grund für die Störungen sei ein Hardware-Fehler gewesen. Hinweise auf einen möglichen kriminellen Angriff lagen dem Unternehmen nach eigenen Angaben nicht vor.

Paymentsense, ein Hersteller von Kartenlesegeräten, hatte Kunden wegen der Probleme zur Verwendung der kontaktlosen Bezahlung mit Visa-Kreditkarten geraten. Diese verursache weniger Schwierigkeiten als das Einführen der Karte in ein Lesegerät.