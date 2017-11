Abgasskandal 15.000 weitere Diesel-Kunden klagen gegen VW

Exakt 15.374 Besitzer manipulierter Diesel haben am Montag über die Internetplattform myright.de eine Schadenersatzklage gegen Volkswagen eingereicht. Begleitet von einem großen Medienaufgebot fuhren dafür etwa 50 Betroffene gemeinsam in einem Bus am Landgericht Braunschweig vor.

Laut myright beläuft sich die Schadensumme auf mehr als 350 Millionen Euro. Für die Geschädigten verlange man Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe der Fahrzeuge.

"Deutsche Kunden sind nicht Kunden zweiter Klasse. Sie haben dieselben Rechte und Ansprüche wie US-Kunden", sagte Christopher Rother von der US-Kanzlei Hausfeld. Das sei die Botschaft an Volkswagen, den Bund und das Land Niedersachsen.

Nach Angaben eines VW-Sprechers wurde bislang in gut 900 zivilrechtlichen Fällen entschieden - und in 70 bis 75 Prozent dieser Fälle hätten die Richter die Klage abgewiesen. Insgesamt seien gut 7000 zivilrechtliche Verfahren anhängig.