Steuerrückzahlung Sie haben noch nie eine Steuererklärung gemacht? Nur Mut!

Der größte Saal in der Volkshochschule Brandenburg ist fast komplett gefüllt. Mein Thema: Steuern sparen für Rentner. Ein großes Thema, denn immer mehr Rentner müssen eine Steuererklärung abgeben. Fast fünf Millionen sind es nach offiziellen Zahlen in diesem Jahr.

Nur so viel wie nötig - diesen Wunsch hegen wohl Steuerzahler aller Altersklassen, das wird auch bei den Publikumsfragen an diesem Abend deutlich. Da hilft nur eine gute Steuererklärung. Gut heißt: Sie stellen sicher, dass Sie einerseits dem Staat, also unserem Gemeinwesen, das geben, was ihm zusteht, dass Sie aber andererseits nicht zu viel zahlen.

Das dürfte meist ganz gut klappen: 87 Prozent der Steuerzahler bekommen mit ihrer Erklärung Geld zurück, das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Im Schnitt 974 Euro. Falls Sie also bislang Ihre Steuer nicht erklären, dann fangen Sie besser damit an.

Neuerungen für die 2018er-Steuer

Von diesem Jahr an haben Steuerzahler, die eine Steuererklärung für 2018 abgeben müssen, etwas mehr Zeit - bis zum 31. Juli. Gleichzeitig drohen aber schneller Strafen, wenn die Fristen versäumt wird.

Wer schon Steuern abgeführt hat, hat ohnehin ein Interesse, zu viel gezahlte Beträge so schnell wie möglich zurückzubekommen. Eigentlich ist das leicht verdientes Geld. Inzwischen müssen Sie nicht einmal mehr Belege beim Finanzamt einreichen. Seit der Steuererklärung 2017 genügt es im Wesentlichen, die Belege für Rückfragen aufzubewahren.

Die Steuererklärung selbst wird am besten elektronisch verschickt. Entweder mit einem der guten Steuerberatungsprogramme. Für einfache Fälle reicht ein Programm, das es bereits ab 15 Euro zu kaufen gibt - und auch diese Ausgabe können Sie im Folgejahr von der Steuer absetzen. Wer sich gut auskennt, für den genügt auch die kostenlose Elster-Steuersoftware der Finanzverwaltung.

Die Möglichkeiten, die Steuerlast zu mindern oder gar das Steuerzahlen ganz zu vermeiden, sind vielfältig. Hier nur eine Auswahl der einfachen Möglichkeiten, Steuern zu sparen.

Werbungskosten

Der wichtigste Posten, den man vom Einkommen abziehen kann, sind die Werbungskosten. Für Rentner gibt es pauschal 102 Euro. Für Arbeitnehmer ist eine Werbungskostenpauschale von 1000 Euro vorgesehen. Die erreichen die meisten Arbeitnehmer schnell, schon bei 15 Kilometern Entfernung vom Arbeitsplatz und 220 Arbeitstagen liegt die Pendlerpauschale, die Arbeitnehmer für den Weg zur Arbeit von der Steuer absetzen können, höher als 1000 Euro. 30 Cent pro Kilometer des Arbeitswegs zählen, egal mit welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist. Es kann sogar das vom Arbeitgeber bezuschusste Nahverkehrsticket sein.

Hinzu kommen Kosten für Arbeitskleidung, für selbst bezahlte Fortbildungen, für berufliche Webinare oder Bücher und für die technische Ausstattung, die man auch zum Arbeiten braucht, etwa Rechner, Büromöbel oder Smartphones. 2018 können Arbeitnehmer erstmals auch beruflich genutzteComputer, Handys oder Möbel bis zu einem Bruttopreis von 952 Euro auf einen Schlag vom zu versteuernden Einkommen absetzen.

Beiträge

Abgesetzt werden können Mitgliedsbeiträge für Berufsverbände, für Gewerkschaften aber auch Spenden an Parteien. Sogar bezahlte Kirchensteuer können Sie zur Steuersenkung einsetzen.

Vorsorge und Gesundheit

Ebenso können alle Arbeitnehmer auch ihre Vorsorgeaufwendungen absetzen. Dazu zählen neben der Kranken- und Pflegeversicherung vor allem die Ausgaben für die Altersvorsorge.

Vor allem Rentner, aber nicht nur sie, können ihre hohen, selbst gezahlten Gesundheitskosten dafür nutzen, etwas weniger Steuern zu zahlen. Das Stichwort heißt "außergewöhnliche Belastungen". Und es ist einfacher geworden, mit den Kosten für Zähne, Brillen, Ärzte und Apotheker ein Niveau zu erreichen, in dem jeder zusätzliche Euro die Steuerlast senkt. Beim Durchschnittsrentner sind schon mehr als 600 Euro solcher Kosten im Jahr eine außergewöhnliche Belastung.

Haushalt

Hinzu kommen die großen Positionen rund um den Haushalt. Der Katalog der haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen, die man bei der Steuer angeben und zum Mindern der Steuern einsetzen kann, umfasst inzwischen etwa 90 Positionen. Immer wichtig: Der Dienstleister muss die Arbeit vor Ort erbringen, anschließend eine Rechnung schreiben und der Steuerzahler muss das Geld überwiesen haben. Deswegen kann auch jeder Mieter einen Teil seiner Mietnebenkosten geltend machen, etwa die Kosten für den Hauswart, die Putzkolonne, die Heizungswartung oder den Winterdienst.

Insgesamt können Steuerzahler Arbeits- und Fahrtkosten bis zu 20.000 Euro im Jahr für verschiedenste Dienstleistungen in die Steuererklärung reinschreiben und dann 20 Prozent davon von ihrer sonst entstehenden Steuerschuld abziehen - also bis 4000 Euro. Um den bunten Strauß der Möglichkeiten nachvollziehbar zu machen hier nur einige Beispiele:

die Haushaltshilfe,

der Putzmann,

der Schneeräumer,

die Gartenbaufirma oder die Nachbarin mit dem grünen Finger,

der Cateringservice, der auf dem Grundstück für den Geburtstag kocht,

der Nachbarjunge, der mit dem Hund Gassi geht oder die Katze hütet,

der Rentner, der beim runden Geburtstag die Theke übernimmt

Ähnlich funktionieren die Handwerkerkosten. Auch hier können Sie den Arbeitslohn und die Anfahrt geltend machen. Egal ob der Fliesenleger das neue Bad gestaltet, der Malermeister Wohnzimmer und Flur neu malert, der Elektriker eine Alarmanlage installiert, der Schornsteinfeger tätig wird, der Klempner das Abflussrohr reinigt oder eine Legionellenprüfung vornimmt.

Der Kreativität sind wenig Grenzen gesetzt. Höchstsumme für die Arbeits- und Fahrtkosten in einem Jahr sind 6000 Euro. Damit sind bis zu 1200 Euro Steuerrückerstattung möglich. Für die Zuordnung, was zu den haushaltsnahen Dienstleistungen und was zu den Handwerkerkosten gehört, hat das Bundesfinanzministerium ein Schreiben veröffentlicht. Übrigens: Gärtnerleistungen können bei den haushaltsnahen Dienstleistungen abgerechnet werden.

Zum Autor Finanztip Hermann-Josef Tenhagen (Jahrgang 1963) ist Chefredakteur von "Finanztip". Der Verbraucher-Ratgeber ist gemeinnützig. "Finanztip" refinanziert sich über sogenannte Affiliate-Links. Mehr dazu hier.



Tenhagen hat zuvor als Chefredakteur 15 Jahre lang die Zeitschrift "Finanztest" geführt. Nach seinem Studium der Politik und Volkswirtschaft begann er seine journalistische Karriere bei der "Tageszeitung". Dort ist er heute ehrenamtlicher Aufsichtsrat der Genossenschaft. Bei SPIEGEL ONLINE schreibt Tenhagen wöchentlich über den richtigen Umgang mit dem eigenen Geld.

Wenn Sie weitere Ideen haben, welche Handwerkerleistungen Sie noch absetzen können, dann haben Sie keine Scheu. In der Volkshochschule in Brandenburg fragte mich ein Zuhörer, ob er denn sein Auto auch zu Hause reparieren lassen könne, auf der eigenen Hebebühne. Und Lohn- und Fahrtkosten für den angereisten Mechaniker dann geltend machen könnte? Mein Rat: Unbedingt probieren, vielleicht klappt es ja.

Das gilt überhaupt für die Steuererklärung. Probieren Sie's, es ist nicht schwer. Und denjenigen, die als Rentner erstmals eine Steuererklärung anfertigen müssen: Es winkt die Genugtuung, doch nicht zahlen zu müssen. Und den Weg zu kennen, auf dem dies auch in den kommenden Jahren selbst bei steigenden Renten gelingen könnte.