Weihnachtsbaumgeschäft So kauft Deutschland seine Tannen

Die Deutschen hängen an ihren geschmückten Tannen: Jahr für Jahr steigt die Zahl der verkauften Weihnachtsbäume weiter an: Im vergangenen Jahr waren es 29,5 Millionen - ein Zuwachs von 23 Prozent im Vergleich zum Jahr 2000. Der Trend - so hat der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger festgestellt - geht zum zweiten Baum, für Garten, Terrasse oder Balkon.

Vor allem heimische Produzenten können sich dieses Jahr auf ein dickes Geschäft freuen: Wurden 2015 noch 2,5 Millionen Tannen importiert, sank die Zahl der Bäume aus dem Ausland vergangenes Jahr weiter auf 2,38 Millionen, wie Daten des Statistischen Bundesamts zeigen.

Nordrhein-Westfalen dominiert dieses Jahr den Verkauf in Deutschland mit 330 Hektar Anzuchtfläche für Christbäume. Das ist fast die Hälfte der Gesamtfläche, auf der hierzulande rund 200 Betriebe Weihnachtsbäumen ziehen. Tannenbäume aus dem Ausland stammen zum weitaus größten Teil aus Dänemark. Die Grafik von SPIEGEL ONLINE und Statista zeigt, wer vom Geschäft für Weihnachtsbäume profitiert:

statista/SPIEGEL ONLINE Weihnachtsbaumgrafik

In den vergangenen Jahren setzten die Baumverkäufer in Deutschland Schätzungen zufolge rund 700 Millionen Euro um.

Aber wo kaufen die Deutschen ihr Tannengrün am liebsten? Bemerkenswert: Der Trend zum Online-Shopping hat das Geschäft mit den Weihnachtsbäumen bislang nicht erreicht. Am beliebtesten sind die Stände der Händler in den Städten. Von dort holen sich fast ein Drittel der Verbraucher ihren Baum nach Hause. Erzeugerhöfe und Baumärkte folgen dicht auf. Im Internet ordert weniger als ein Prozent.

So kurz das Leben der Tannen im heimischen Wohnzimmer auch ist, die Weihnachtsbaum-Produzenten brauchen Geduld zur Aufzucht - und viel Geschick. Das nötige Saatgut wird von Bäumen in bis zu 60 Meter Höhe von Hand gepflückt. Danach stehen die Sämlinge zwei Jahre im Saatbeet einer Baumschule, werden für zwei weitere Jahre in ein neues Beet verpflanzt und wechseln dann in die Erde des endgültigen Weihnachtsbaumquartiers. Dort braucht ein Baum für zwei Meter Höhe nochmal bis zu zehn Jahre. 80 Arbeitsstunden kommen so für einen Hektar Tannenbaumwald zusammen.

Die CO2-Bilanz immerhin scheint recht gut zu sein. Laut dem Bundesverband der Tannenbaumanbauer haben Forstexperten ermittelt, dass auf einem Hektar einer Weihnachtsbaumkultur bis zu 145 Tonnen Kohlendioxid gebunden werden.