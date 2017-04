Clan-Chef in Rente Marina Berlusconi verkauft Papas Spielzeuge

Ach war das schön, damals am 8. Juli 1986. Silvio Berlusconi, mit 49 in der Blüte seiner Jahre, kam vom Himmel hoch ins Mailänder Fußballstadion San Siro, per Hubschrauber, um das erste Spiel seines eigenen Vereins zu sehen. Das Publikum ließ ihn hochleben. Er versprach, Millionen in die "Associazione Calcio Milan" zu investieren. Und er tat es.

31 Jahre lang lag ihm der AC Mailand "mehr als alles andere am Herzen" und brachte ihm mit vielen nationalen und internationalen Titeln "fast nur Freude, ganz wenig Schmerzen", wie er sagte.

Und jetzt? Jetzt gehört Berlusconis große Liebe einem chinesischen Kaufmann und dessen Kreditgeber, einem US-Hedgefonds.

Nach 150 Millionen Euro Verlust im Jahr 2015 reichte es Marina Berlusconi, Silvios erstgeborener Tochter. Basta mit den ständigen Verlusten der Kicker-AG, befand sie. Papa stimmte schließlich zu. Waren bis Anfang dieses Jahres doch schon wieder mehr als 200 Millionen Euro neue Schulden zusammengekommen. Also weg damit: Der neue Besitzer übernahm die Schulden und zahlte obendrauf 520 Millionen Euro an die Berlusconis.

Aber selbst solcher Geldsegen kann Silvio Berlusconi offenbar nicht aufheitern. Traurig, schrieben italienische Medien, säße der mehrfache Milliardär und mehrfache Regierungschef nun in seiner "Villa San Martino", in Arcore bei Mailand. Dort, wo er vor ein paar Jahren noch die berühmt-berüchtigten "Bunga-Bunga-Partys" mit der ebenso berühmt-berüchtigten "Ruby" und anderen jungen Damen feierte, gehe er nun einsam im eigenen Park spazieren und führe die Hunde aus. 80 Jahre alt, krank und vorbestraft.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.