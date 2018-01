IG Metall kämpft für 28-Stunden-Woche Nehmt euch die Zeit

Die Mutter im Pflegeheim oder ein Kind zu Hause: Die IG Metall fordert ein Recht auf verkürzte Vollzeit - und stößt damit auf heftige Kritik. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall schimpft über eine "Stilllegeprämie für Fachkräfte". Doch der Vorstoß der Gewerkschaft nach vorübergehend geringeren Arbeitszeiten trifft einen Nerv.

"Von den zwei Währungen Geld und Zeit gewinnt die Währung Zeit zunehmend an Bedeutung", sagt Arbeitsmarktforscherin Jutta Rump. Denn: "Die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, sie können noch selbst bestimmt über ihre Zeit verfügen", so Rump, Leiterin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen.

33 Jahre nach dem bislang letzten großen Streit um die Arbeitszeit kämpft die IG Metall nun erneut nicht mehr nur um mehr Geld, sondern auch für eine Regel, wonach jeder Beschäftigte seine Stundenzahl befristet für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren auf 28 reduzieren darf. Schichtarbeiter, Eltern kleiner Kinder sowie Beschäftigte, die zu Hause Angehörige pflegen, sollen ihren Lohn zum Teil weiter bekommen. Laut Gesamtmetall könnten allein in der Metallbranche 1,5 Millionen Arbeitnehmer solch einen Anspruch haben.

Wie beim damaligen Kampf um die 35-Stunden-Woche ist die Streikkasse auch heute nach langer Pause gut gefüllt. Doch wie sinnvoll ist die Forderung nach "verkürzter Vollzeit", für die sich Zehntausende an Warnstreiks beteiligen?

Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht eine gestiegene Nachfrage an flexiblen Arbeitszeitmodellen. "Das Zuhause der Menschen ist heute anders organisiert als früher, in aller Regel arbeiten beide Partner", sagt der Forscher des Instituts der Bundesarbeitsagentur.

Die Arbeit in bestimmten Lebensphasen für eine bestimmte Zeit reduzieren zu können, hält Weber deshalb für vernünftig - und schlägt vor, sie außer für Erziehung und Pflege etwa auch für Weiterbildung zu nutzen.

Lücken in Betrieben müssen gestopft werden

"Reduziert etwa wegen der Kindererziehung ein Elternteil die Arbeitszeit, kommen da viele nicht wieder raus", sagt Weber. "Doch in Teilzeit sind Löhne und Entwicklungschancen geringer, gerade Frauen sind davon betroffen."

Die Forderung nach mehr Mitbestimmung der Arbeitszeit gibt es nicht nur in der Metallbranche. Bei der Deutschen Bahn schlug dieses gesellschaftliche Bedürfnis vor rund einem Jahr bereits auf den Tarifabschluss durch. Mitarbeiter können demnach zwischen mehr Geld - oder weniger Arbeit beziehungsweise mehr Urlaub wählen.

Neu ist nun der zusätzlich geforderte Lohnausgleich in der Metallbranche - und der schmerzt die Arbeitgeber besonders. "Sie haben einen Fachkräftemangel und sollen dann auch noch dafür aufkommen", sagt Arbeitsmarktforscherin Rump. "Das mag in Zeiten guter Konjunktur zu finanzieren sein, aber wenn sie sich verschlechtert, könnten die steigenden Lohnkosten ein Problem sein." Die Lebenssituation der Menschen sei zudem eher "eine gesamtgesellschaftliche und keine unternehmerische Aufgabe".

IAB-Forscher Weber hält eine Lohnfortzahlung bei verringerter Arbeitszeit dennoch für überlegenswert. Die Mehrkosten sollten aber nicht vom Arbeitgeber übernommen werden - sondern vom Staat. "Wie beim Elterngeld könnte es auch für andere Zwecke wie etwa für Pflege oder Weiterbildung Ausgleichszahlungen geben", sagt er. Auch das Elterngeld-Plus gehe bereits in die Richtung, "da geht es auch um Gleichstellung".

Wie viele Beschäftigte bei Lohnausgleich überhaupt in "verkürzte Teilzeit" gehen würden, ist laut Weber schwer zu sagen. Das gelte "erst recht in der von männlichen Vollzeitarbeitnehmern dominierten Metallbranche".

Die schon längst mögliche Elternzeit nutzen insgesamt nur rund ein Drittel der Männer - obwohl es dabei Elterngeld vom Staat gibt. Dies könnte gegen eine von den Arbeitgebern behauptete Verschärfung des Fachkräftemangels bei "verkürzter Vollzeit" sprechen.

Ob nun als "verkürzte Vollzeit" oder als "Rückkehrrecht aus der Teilzeit": Auch die Politik streitet seit Langem über das Thema. Selbst die Union hatte in ihrem Wahlprogramm 2013 bereits formuliert: "Wir wollen Frauen und Männern nach einer Erziehungs- oder Pflegephase die Rückkehr in Vollzeit mithilfe eines Rechtsanspruchs ermöglichen." Passiert ist bis heute nichts. Ein entsprechender Gesetzentwurf der damaligen SPD-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles scheiterte im Mai.

Kann die Metall- und Elektroindustrie nun also zum Vorreiter werden? Auch mit dem IG-Metall-Vorstoß gäbe es noch Probleme. Arbeitnehmer, die schon fest im Sattel sitzen, erhielten zusätzliche Rechte - und fielen dann aus. "Die Lücken müssten irgendwie gestopft werden. Das kann natürlich spalten", sagt Ökonom Weber. "Daher sollten Betriebe, die als Ersatz zusätzliche reguläre sozialversicherungspflichtige Jobs schaffen, unterstützt werden", fordert er.

Ob sich all das auch abseits der Metallbranche durchsetzen lässt, ist noch fraglicher. Denn auch an den bundespolitischen Machtverhältnissen scheint sich mit Blick auf die Regierungssondierungen von Union und SPD nur wenig zu ändern.