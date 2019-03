Kredit für A380-Entwicklung Wirtschaftsministerium prüft Ansprüche gegen Airbus

Das Wirtschaftsministerium prüft, ob Airbus einen Kredit für die Entwicklung des Großraumfliegers A380 vollständig zurückzahlen muss. Von einem Staatskredit über 942 Millionen Euro aus dem Jahr 2002 sei erst ein Drittel zurückgezahlt worden, schrieb das Ministerium in einer Antwort an die FDP-Bundestagsfraktion. Aus dem Papier zitierten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Demnach sind durch den Produktionsstopp des A380 womöglich rund 600 Millionen an Steuergeldern in Gefahr.

Denn die Rückzahlung des gewährten Kredits ist an die A380-Auslieferungen gekoppelt. Für jedes Flugzeug, das einem Kunden übergeben wird, zahle Airbus eine festgelegte Summe zurück, hieß es. Da der Hersteller allerdings nur noch 17 Maschinen bauen will, stelle sich die Frage nach der Rückzahlung des Restbetrags.

Airbus hatte Mitte Februar nach gut elf Jahren das Aus für seinen Riesenflieger A380 verkündet. Die letzte Maschine soll im Jahr 2021 ausgeliefert werden. Airbus zieht damit die Konsequenzen aus der Auftragsflaute.

Das Ministerium werde die Konsequenzen des Baustopps nun prüfen, sagte eine Sprecherin. "Die Bundesregierung wird die Auswirkungen des Produktionsstopps jetzt analysieren und dann mit dem Unternehmen erörtern, sodass derzeit keine Aussage über etwaige Rückforderungsansprüche getätigt werden kann", hieß es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf die FDP-Anfrage. Es geht also um die Frage, ob das Unternehmen die Restsumme zurückzahlen muss oder ob die Steuerzahler auf einem Großteil der Darlehenssumme sitzen bleiben.

"Die Antwort der Bundesregierung zur ausstehenden Restschuld von Airbus unterstreicht ihre Ratlosigkeit in dieser Sache", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr der Nachrichtenagentur Reuters. "Statt klarer Ansagen, wie sie den Kredit zurückverlangen will, ist sie nun darauf angewiesen, mit Airbus hinter verschlossenen Türen zu verhandeln." Dürr wertete die Situation als Ergebnis verfehlter Industriepolitik. "Verlierer sind am Ende alle, besonders aber die Steuerzahler."