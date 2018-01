Bericht über französischen Staatsbesuch Airbus bietet China A380-Deal an

Die Zukunft des Airbus-Flaggschiffs A380 ist seit Langem ungewiss. Das Flugzeug gilt als teures Aushängeschild, die Bestellungen bleiben aus - zu groß, zu unpraktisch, ein Spritfresser, argumentieren viele Airlines. Doch so einfach will der europäische Flugzeughersteller mit Sitz in Toulouse die Investitionen für den Riesenjet nicht abschreiben.

Im Zuge der dreitägigen Asienreise von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der scheidende Airbus-Manager Fabrice Brégier China anbieten, das Land an der Produktion des weltgrößten Passagierflugzeugs zu beteiligen. Voraussetzung sei, dass chinesische Fluggesellschaften auch A380-Maschinen bestellten, schreibt die "Financial Times". Bislang ist China Southern Airlines die einzige Fluggesellschaft in dem Land, die mit A380 fliegt.

Zusätzlich plant Airbus dem Bericht zufolge, seine 2008 in Tianjin geöffnete Produktion zu erweitern. Dort werden Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 produziert - statt vier sollen es demnach künftig fünf sein.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vergangene Woche unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, bei Macrons Reise könnten Verträge über den Verkauf von bis zu hundert Maschinen unterzeichnet werden. Eine Bestätigung gibt es bislang nicht.

Frankreich will führende Rolle bei "neuer Seidenstraße"

Für Macron ist es der erste Staatsbesuch in China. Zu seiner Delegation gehören rund 50 Wirtschaftsvertreter. Zu Beginn sprach er sich für eine engere Zusammenarbeit Europas mit China aus. Er hob in einer Rede den Klimaschutz und die chinesische Initiative für den Bau einer "neuen Seidenstraße" mit Handelskorridoren nach Europa hervor. Als erste Station wählte Macron auch die alte Kaiserstadt Xi'an in Westchina - den Ausgangspunkt der antiken Seidenstraße.

Macron zeigte sich interessiert an einer französischen und europäischen Beteiligung an der geostrategischen Initiative für die "neue Seidenstraße". Frankreich wolle "eine führende Rolle spielen", sagte er über das 900 Milliarden Dollar schwere Entwicklungsprogramm von Chinas Präsident Xi Jinping. Es sei ein "sehr wichtiges Vorhaben", beide Seiten sollten konkrete Projekte zur Umsetzung identifizieren - ungeachtet der von anderer Seite geäußerten Bedenken über Chinas außenpolitische Ambitionen.

Während China schon wegen der vornehmlich mit chinesischen Milliarden finanzierten Initiative die Führungsrolle beansprucht, plädierte Macron für eine "ausgewogene Partnerschaft, in der die Finanzierungsregeln mit unseren Standards und dem übereinstimmen, was wir gemeinsam anstreben". Mit den Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft verschiedener Partnerländer müsse nach Gelegenheiten für eine Zusammenarbeit gesucht werden, sagte Macron.

Angesichts des großen Handelsdefizits mit China in Höhe von rund 30 Milliarden Euro wollte sich Macron in Peking auch für einen besseren Marktzugang und einen Abbau der Handelsschranken einsetzen.

Getty Images Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Besuch bei Chinas Präsident Xi Jinping

Menschenrechtsorganisationen forderten Macron auf, auch Fälle von Bürgerrechtlern, die Religionsfreiheit und die Verfolgung der in Nordwestchina lebenden muslimischen Uiguren anzusprechen.