Streit um Altersvorsorge IG Metall fordert deutliche Rentenzuwächse

Um die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung wird bald wieder gestritten. Vor der Vorstellung der neuen Rentenkommission der Bundesregierung hat die IG Metall eine erste Schlüsselforderung formuliert: Das Rentenniveau soll nach Ansicht der Gewerkschaft in Zukunft steigen.

Die Kosten hierfür müssten auf Arbeitgeber, Beschäftigte und öffentliche Haushalte aufgeteilt werden, sagte IG-Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban. Hintergrund ist die Vorstellung einer neuen Rentenkommission durch Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch. Das Beratungsgremium soll bis März 2020 ein Gesamtkonzept für die Alterssicherung ab dem Jahr 2025 vorschlagen.

Union und SPD wollen das Rentenniveau, also das Verhältnis von Rente zu Durchschnittseinkommen, bis 2025 auf heutigem Niveau von 48 Prozent halten. Der Beitragssatz soll von 18,6 Prozent nicht über 20 Prozent steigen. Aber auch langfristig soll die Haltelinie Beiträge und Niveau absichern.

Zum Hintergrund: Ein stabiles oder auch sinkendes Rentenniveau bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Auszahlungen an Rentner stagnieren oder zurückgehen. Die Erhöhung der Rentenzahlungen orientiert sich an der Entwicklung der Löhne. Beispielsweise steigen die Renten in Westdeutschland zum 1. Juli um 1,9 Prozent im Westen und um 3,6 Prozent zum Osten.

Kosten von 80 Milliarden Euro

Vereinfacht gesprochen lässt sich sagen: Das Rentenniveau sinkt tendenziell, wenn die Rentenzahlungen weniger stark steigen als die Löhne. Fällt das Plus bei den Renten hingegen höher aus als bei Arbeitern und Angestellten, führt das zu einem Anstieg des Rentenniveaus.

Frühere Bundesregierungen hatten Haltelinien für das Rentenniveau formuliert, um einen Ausgleich zwischen Rentenempfängern und den arbeitenden Beitragszahlern zu erreichen.

Der Münchener Rentenforscher Axel Börsch-Supan kritisiert die Forderung der IG Metall unbezahlbar, da künftig auf immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahler kämen. "Auf diese demografische Umwälzung allein mit starren Haltelinien beim Beitragssatz und beim Rentenniveau zu reagieren, würde den Steuerzuschuss für die Rente bis 2035 um 80 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich in die Höhe treiben", so Börsch-Supan.

Eine Stellschraube, um die Renten trotz sich ändernder demografischer Lage bezahlbar zu halten, könnte eine längere Lebensarbeitszeit sein. Um das Rentenniveau und die Kosten in den kommenden Jahrzehnten stabil zu halten müsste laut einer Studie von Börsch-Supan das Renteneintrittsalter bis 2045 auf 71 Jahre steigen. Der Widerstand dagegen ist allerdings groß.

