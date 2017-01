Teilzeitfalle Nahles will Recht auf Rückkehr in Vollzeit für alle

Es ist ein Problem, das vor allem Eltern und Angehörige von Pflegefällen kennen: Für die Familie reduzieren sie die Arbeitszeit. Doch ist das nicht mehr nötig, sitzen sie in der Teilzeitfalle. Es gibt zwar einen gesetzlichen Anspruch darauf, die Arbeitszeit zu verringern - aber keinen, sie nach einer gewissen Zeit wieder zu erhöhen. Betroffen sind vor allem Frauen, etwa 80 Prozent der mehr als elf Millionen Teilzeitbeschäftigten sind weiblich.

Bundearbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will das ändern und ein gesetzliches Recht auf die Rückkehr zur Vollzeit einführen. Das hatte sie bereits im September im SPIEGEL angekündigt. Inzwischen hat ihr Ministerium einen Referentenentwurf für das entsprechende Gesetz ausgearbeitet, der derzeit in der Bundesregierung mit den anderen Ressorts abgestimmt wird.

Aus dem Entwurf geht hervor, dass Nahles das Recht auf eine befristete Teilzeit - also die Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit nach einer zuvor festgelegten Dauer - grundsätzlich für alle Arbeitnehmer einführen möchte. Es soll also nicht nur für die beiden oft betroffenen Gruppen der Eltern und der Angehörigen von Pflegefällen gelten. Grundsätzlich hatten Union und SPD ein Rückkehrrecht auf Vollzeit bereits in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Konkret will Nahles dieses Rückkehrrecht laut dem Entwurf so regeln:

Der Anspruch auf vorübergehende Teilzeitarbeit besteht nur, wenn der Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt. Das ist schon bislang Voraussetzung für den bereits bestehenden Anspruch auf unbegrenzte Teilzeit.

beschäftigt. Das ist schon bislang Voraussetzung für den bereits bestehenden Anspruch auf unbegrenzte Teilzeit. Das Arbeitsverhältnis muss mehr als sechs Monate bestanden haben.

bestanden haben. Beschäftigte müssen die vorübergehende Teilzeit mindestens drei Monate vorher beantragen .

. Nach der Rückkehr zur Vollzeit sollen sie eine erneute Teilzeit frühestens nach einem Jahr verlangen können.

verlangen können. Wenn Arbeitnehmer eine Änderung ihrer Arbeitszeit wünschen, muss der Arbeitgeber das mit ihnen erörtern - unabhängig von der Betriebsgröße, also auch bei 15 oder weniger Beschäftigten.

- unabhängig von der Betriebsgröße, also auch bei 15 oder weniger Beschäftigten. Außerdem soll Arbeitnehmern in unbegrenzter Teilzeit die Verlängerung ihrer Arbeitszeit erleichtert werden. Bereits heute sind sie bei der Besetzung freier Arbeitsplätze bevorzugt zu berücksichtigen. Nach geltendem Recht hatten sie aber nachzuweisen, dass ein entsprechender Arbeitsplatz zur Verfügung steht und dass sie für diesen geeignet sind.

Diese Beweislast soll auf den Arbeitgeber verlagert werden. Künftig muss also der Betrieb das Fehlen eines Arbeitsplatzes oder eine zu geringe Eignung des Arbeitnehmers darlegen.

Nahles hatte darüber hinaus im November ein "Weißbuch Arbeiten 4.0" vorgelegt. Darin ist das Rückkehrrecht zu Vollzeit nur ein Vorhaben. Zudem sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch probeweise Regelungen zur sogenannten Flexizeit vereinbaren können. Darunter versteht man Varianten zum normalen Acht-Stunden-Tag - beispielsweise mit Pausen zur Kinderbetreuung, Homeoffice am Abend oder einem Arbeitsende und -beginn jenseits gesetzlicher Regeln.