Nahles-Plan Die Rentenverrenkung

Es ist kaum mehr als zweieinhalb Jahre her, da saß Andrea Nahles schon einmal auf diesem Stuhl vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz und präsentierte ein üppiges Rentenpaket. Es war ihr erstes Großprojekt im Amt als Bundessozialministerin. Als sie den Gesetzentwurf unterschrieb, habe sie sich "ein wenig Stolz genehmigt", erzählte die SPD-Politikerin damals.

Heute ist von Stolz keine Rede. Als Nahles an diesem Freitag ihre Pläne für das künftige Rentenniveau vorstellt, ist klar, dass es sich um ein Projekt handelt, das sie selbst nicht herbeigesehnt hat. Sie wolle nicht verhehlen, dass sie "erstmal geschluckt" habe, als in diesem Frühjahr eine Debatte über die Alterssicherung ausbrach und sich abzeichnete, dass sie ein großes Rentenkonzept vorlegen müsse. Ausgerechnet im Vorwahljahr. "Also hat mein Parteivorsitzender mich angespornt, Höchstleistungen zu bringen", spottet Nahles über Nahles.

Sarkasmus macht tückische Auftritte leichter.

Sigmar Gabriel hatte schon vor Monaten dafür getrommelt, den absehbaren Sinkflug bei der Rente zu stoppen und das Niveau auf dem Stand von heute zu stabilisieren. Im Raum stand damit die Marke von 48 Prozent eines durchschnittlichen Nettolohnes. Auch die Gewerkschaften starteten dafür eine Kampagne. Seither steht Nahles unter immensem Druck. Sie hätte sich lieber auf die unstrittigen Teile ihres Konzepts konzentriert - auf höhere Renten für Geringverdiener und Invaliden oder den Ausbau der betrieblichen Altersversorgung.

Vor den Kosten eines höheren Niveaus hatte sie selbst gewarnt. Noch Ende September hatte ihr Ministerium Berechnungen durchsickern lassen, wonach eine Stabilisierung des Niveaus auf lange Sicht jährlich rund 40 Milliarden Euro kosten werden. Nicht machbar, nicht zumutbar für die Beitragszahler, lautete die Botschaft. Seit Nahles im Amt als Bundesarbeitsministerin ist, will sie sich als verlässliche Regierungspolitikerin profilieren.

Doch erst am Vorabend war im Koalitionsausschuss eine Einigung auf eine Untergrenze misslungen, die man noch vor der Wahl mit der Union hätte umsetzen können. Für Nahles ist das heikel. Nun muss sie eine Niveauzahl vorlegen, die auch im beginnenden Wahlkampf zieht. Ein Projekt, bei dem sie nur verlieren kann. Als Sozialdemokratin kann sie unter 48 Prozent nicht bleiben, will sie die eigene Partei nicht vergrätzen. Als nüchterne Ressortchefin muss sie sogar weit unter 48 Prozent bleiben, will sie die jüngere Generation nicht überfordern.

So kommt es, dass ihr Konzept mit Verrenkungen arbeitet. Es nennt zwar die 48 Prozent als wünschenswerte Marke, bemäntelt sie aber als "politische Ziellinie". Will heißen: Kann klappen, wenn der Arbeitsmarkt sich weiter gut entwickelt, muss aber nicht. Immerhin die Gewerkschaften sind vorerst befriedet.

Als faktische Untergrenze, die im Gesetz festgeschrieben werden soll, nennt Nahles eine Haltelinie von "dauerhaft 46 Prozent" beim Niveau. Zugleich dürfen die Beiträge nicht unbegrenzt steigen, sie sollen langfristig auf 25 Prozent begrenzt werden. Allerdings funktioniert das nur mit einem Griff in die Steuerkasse. Ein "steuerfinanzierter Demografiezuschuss" soll nach 2030 die Rentenfinanzen stützen. Das Problem ist damit auf den Kollegen aus dem Finanzressort ausgelagert. Die Sozialministerin macht es sich damit einfach - und das Geld wird absehbar an anderer Stelle fehlen.

Das Rentenkonzept ist da. Es ist ein Lehrstück in politischer Dialektik.