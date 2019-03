Milliardenversprechen Scheuer will private E-Auto-Säulen massiv fördern

Der Bundesverkehrsminister will mit einem neuen Programm die Elektromobilität voranbringen: "Wir wollen für die Bürger Ladepunkte und deren Einbau in der eigenen Garage zur Hälfte fördern", sagte Andreas Scheuer der "Bild am Sonntag". "Dafür brauchen wir sofort eine Milliarde Euro."

Laut Ministerium laden die Besitzer ihr E-Auto in 75 bis 85 Prozent der Fälle zu Hause oder am Arbeitsplatz auf. Deshalb soll der Staat beim Ausbau privater und gewerblicher Ladestationen bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen.

Bisher ist ein großes Hemmnis für einen Durchbruch von E-Autos, dass es keine flächendeckende Infrastruktur an Ladesäulen gibt. Gleichzeitig sind deutlich mehr E-Autos nötig, damit Deutschland seine Klimaziele im Verkehr 2030 erreichen kann.

Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gab es Ende 2018 insgesamt rund 16.100 Ladepunkte in Deutschland - davon 12 Prozent Schnelllader. Das Wirtschaftsministerium sprach von bundesweit etwa 8000 öffentlichen Ladesäulen.