Interview zur Wahl Merkel teilt gegen Schröder und Autobosse aus

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in einem Interview ihren Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) sowie die deutsche Autoindustrie deutlich kritisiert. "Ich finde das, was Herr Schröder macht, nicht in Ordnung", kommentierte Merkel bei Bild.de die Entscheidung des Altkanzlers, Aufsichtsrat beim russischen Staatskonzern Rosneft werden zu wollen.

Die CDU-Vorsitzende wies in dem Interview zur Bundestagswahl darauf hin, dass Rosneft auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Seit 2014 darf der Konzern keine Spezialtechnik und Dienstleistungen zur Ölförderung aus dem EU-Ausland beziehen und ist von langfristigen Krediten ausgeschlossen.

Schröder war bereits 2005 in die Kritik geraten, als er kurz nach seiner Abwahl einen Posten beim deutsch-russischen Pipelineprojekt Nordstream übernahm. Merkel schloss einen ähnlichen Schritt für sich aus: "Ich beabsichtige keine Posten in der Wirtschaft, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin."

Deutlicher als bislang kritisierte Merkel in dem Interview auch die deutsche Automobilindustrie wegen des Dieselskandals. Die Branche habe "große Fehler gemacht" und Lücken bei den Abgastests "massiv ausgenutzt", worüber sie "sauer" und "sehr verärgert" sei, sagte Merkel. "Deshalb gehe ich mit der Automobilindustrie auch hart ins Gericht. Deshalb werden wir einen zweiten Gipfel haben, an dem ich teilnehmen werde". Neben dieser bereits bekannten Ankündigung forderte Merkel noch, dass bei der Vergabe von Bonuszahlungen für Manager künftig "sensibler vorgegangen wird als in der Vergangenheit".

Auf die Frage, warum die Bundesregierung nicht längst härter gegen die Konzerne vorgegangen sei und sie zu Entschädigungen gezwungen habe, erwiderte die Kanzlerin, neben den Bedürfnissen der Kunden müsse auch der Fortbestand von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie berücksichtigt werden.

Merkel sprach sich zudem wie schon vielfach Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gegen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Städten mit besonders hoher Schadstoffbelastung aus. "Wir arbeiten daran, dass es keine Fahrverbote gibt", sagte sie. Es sei richtig, dass die Hersteller mit Softwareupdates versuchen, "diesen Schaden zum Teil wieder gutzumachen".

Umweltschützer halten die kürzlich auf einem ersten Autogipfel vereinbarten Maßnahmen jedoch für völlig unzureichend. Nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe würden die Emissionen durch die vereinbarten Updates um nicht einmal fünf Prozent reduziert.