Kanzlerin in der Krise Nervöse Demokratie, brüchiges Europa

Erinnern Sie sich noch an den Wahlkampf im vorigen Jahr? Die Welt schien in Watte gepackt. Es war Sommer, die Sonne schien, die Wirtschaft brummte. Der Wahlkampf plätscherte dahin. Die einen redeten wolkig von Lebensqualität, die anderen von Gerechtigkeit. Und wenn es mal konkreter wurde, dann ging es in gewohnter Manier um ein paar Staatsausgaben hier und ein paar Steuersenkungen dort.

Große Themen? Kühne Konzepte? Grundlegende Weichenstellungen? Nein, lieber nicht.

Keine der großen Parteien wagte sich mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an die beiden Themen, die absehbar die kommende Regierungsperiode bestimmen würden: die Zuwanderungspolitik und die Sicherung der Eurozone. Ein schwerwiegendes Versäumnis, das sich jetzt rächt.

Die Regierungskoalition könnte tatsächlich an diesen beiden Konfliktfeldern zerbrechen. (Lesen Sie hier mehr im aktuellen SPIEGEL.) Innerhalb der EU ist Deutschlands Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Wieder einmal steht die Möglichkeit des Scheiterns Europas im Raum.

Klar, das ist nicht alles Angela Merkels Schuld. Aber die Probleme der Kanzlerin rühren auch daher, dass sie sich von den Wählern kein inhaltliches Mandat geholt hat: Sie hat keine klaren Positionen bezogen bei jenen Projekten, die jetzt anstehen.

Wie genau soll der Euro stabilisiert werden? Welche Zuwanderer wollen wir ins Land lotsen? Und wer muss draußen bleiben? Oder: Wie soll das künftige Verhältnis zwischen der Bundesrepublik, der EU und der Eurozone aussehen? Wie schaffen wir es, immer mehr dringend benötigte Zuwanderer anzulocken und in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Und: Wie viel Anpassung an eine deutsche Leitkultur wollen wir ihnen abverlangen?

Fragen, die auch die anderen Parteien in ihren Kampagnen nicht beantwortet, teils nicht einmal gestellt haben.

Ernsthafte Programme gegen allzu einfache Antworten

Genau genommen offenbart sich da ein seltsames Verständnis von Demokratie: In der Tagespolitik brauchen Regierungen Handlungsspielräume, erst recht bei unerwarteten Krisen. Aber fundamentale Weichenstellungen sollte eine Gesellschaft offen, kontrovers und konstruktiv debattieren. Dafür sind Wahlkämpfe da. Wofür denn sonst?

Wer ein Amt anstrebt, muss sich erklären - und ernsthafte Antworten auf tatsächliche Probleme formulieren. Nur dann können die Bürger zwischen echten Alternativen wählen. Nur dann hat seriöse Politik den Populisten etwas entgegenzusetzen, die ja mit scheinbaren Lösungsvorschlägen für (häufig) gefühlte Probleme durch die Lande ziehen.

Wie das geht, hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron voriges Jahr vorgeführt. In seinem Wahlkampf hat er vehement für ein weitreichendes innenpolitisches Reformpaket und für einen institutionellen Ausbau der Eurozone geworben. Eine Strategie, mit der er einen beeindruckenden Wahlsieg gegen die Rechtsnationale Marine Le Pen errungen hat. Nun arbeitet er dieses Programm ab: gegen enorme Widerstände im Innern und gegen den Euro-Defätismus in vielen anderen Ländern, darunter in Deutschland.

Es geht nicht nur um demokratietheoretische Hygienevorstellungen. Es geht auch um Machtpolitik. Das Mandat, das sich Macron im Wahlkampf geholt hat, ist eine starke Basis in politischen Auseinandersetzungen.

Turbo-Demokratismus

Politik findet heute viel mehr als früher öffentlich statt. Längst sind die Zeiten vorbei, als Regierende in Hinterzimmern den nächsten Deal aushandeln konnten, der dann den Bürgern als alternativlos präsentiert und von den Parlamentariern abgesegnet wurde.

In der Ära des Turbo-Demokratismus können Aktivisten und Populisten binnen Kurzem Stimmungen drehen. Brexit, Donald Trump, auch die erfolgreiche außerparlamentarische Anti-TTIP-Bewegung in Deutschland - all das wäre in den alten Zeiten kaum möglich gewesen. Mittels Social Media wie Facebook und Twitter lassen sich nun in Kürze Bewegungen organisieren, die die politische Landschaft umpflügen.

Wir erleben es derzeit. Es ist auch der Druck in den polarisierten Kammern des Internets, der traditionelle konservative Parteien wie die CSU vor sich her- und der AfD Unterstützer zutreibt: nicht nur in der Flüchtlings-, auch in der Europolitik. So gesehen, ist der öffentliche Protest Horst Seehofers gegen die Meseberger Euro-Absprachen zwischen Merkel und Macron symptomatisch: Ein Minister und Chef einer Koalitionspartei stellt öffentlich die Europapolitik seiner eigenen Kanzlerin in Frage. Ein beispielloser Vorgang, der zeigt, wie groß die Unruhe in der Politik inzwischen ist.

Die neue Macht der Massen

Politische Projekte zu verhindern und bestehende Ordnungen zu zerstören, ist erschreckend einfach geworden. Um gegen die neue Macht der nervös vernetzten Massen anzukommen, brauchen seriöse Politiker einen konsistenten Plan. Und für den müssen sie werben. Im Gegensatz zu Macron hat Merkel das nicht getan. Nun bekommt sie die Quittung.

Das ist tragisch. Denn in der Sache geht es nicht um irgendwelche europäischen Träume auf Kosten deutscher Bürger (als die Merkels Kurs nun dargestellt wird), sondern um die hochgradig relevante Frage, wie sich der Fortbestand der EU und der Eurozone erreichen lässt. Mit offenen Grenzen und stabiler Währung - mit gesicherten gemeinsamen europäischen Gütern von fundamentaler Bedeutung. Aber wer nicht für diese gemeinsame Sicht wirbt, kann am Ende als Verlierer dastehen, selbst wenn er das Richtige tut.

Wenn Sie anderer Meinung sind, stellen Sie sich bitte einen Moment lang Deutschland vor, umgeben von einer zerbrochenen EU, ein Zustand, von dem Italiens rechtsnationaler Innenminister Matteo Salvini nun im SPIEGEL schwadroniert. Eine sehr ungemütliche Situation, um es vorsichtig auszudrücken.

Der EU-Binnenmarkt - weg. Unser gigantisches Auslandsvermögen in Höhe von (netto) 1,9 Billionen Euro, angespart durch deutsche Leistungsbilanzüberschüsse - weg. Deutschlands traditioneller Partner USA - überzieht uns mit Strafzöllen. Die autoritären Großmächte China und Russland - würden die Schwäche Deutschlands schon für sich zu nutzen wissen.

Übrigens würde es kleineren Nachbarländern dann noch deutlich schlechter ergehen. Auch das sollte uns beunruhigen.