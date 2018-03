US-Strafzölle Merkel spricht von "ernster Situation"

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Verhängung von US-Zöllen für Stahl und Aluminium als "ernste Situation" bezeichnet. Die Zölle seien nicht sachgerecht, sagte Merkel in Stralsund vor dem CDU-Wirtschaftsrat von Mecklenburg-Vorpommern.

Merkel verwies darauf, dass es weltweit ein gegenseitig vereinbartes System von Einfuhrzöllen gebe. "Was jetzt hier passiert, sind einseitige Aktionen, und die muss man entsprechend beantworten."

US-Präsident Donald Trump hatte in Washington zwei Proklamationen unterzeichnet, wonach Zölle in Höhe von 25 Prozent auf eingeführten Stahl und von 10 Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollen.

Die bevorzugte Reaktion auf die Verhängung der Zölle seien jetzt Gespräche, sagte Merkel. Wenn man sich in eine Spirale hineinbewege, komme man nicht voran: "Aber wir müssen unsere eigenen Interessen schützen."

Am Samstag treffen sich die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in Brüssel. Der japanische Handelsminister Hiroshige Seko wird ebenfalls erwartet, hieß es vorab.

Bei dem Gespräch soll es nach Darstellung der EU-Kommission darum gehen, Klarheit über die von US-Präsident Donald Trump verhängten Schutzzölle zu erhalten. Europa dringt zudem darauf, von den Maßnahmen ausgenommen zu werden. Bislang ist das nur für Mexiko und Kanada vorgesehen.

EU-Vizekommissionspräsident Jyrki Katainen kündigte an, dies werde das erste von mehreren Gesprächen.

Beschwerde bei der Welthandelsorganisation

Parallel dazu plane die EU eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO), hatte Handelskommissarin Malmström zuvor erklärt. Außerdem würden Schutzmaßnahmen für den eigenen Stahl- und Aluminiumsektor getroffen. Und schließlich sei die angekündigte Liste mit US-Produkten in Arbeit, auf die Zölle verhängt werden könnten. "Wir hoffen, das wird nicht nötig."

Die Europäische Union werde nicht unmittelbar mit Gegenmaßnahmen auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten US-Strafzölle antworten. Die Reaktion könnte monatelang auf sich warten lassen, sagte Malmström weiter.