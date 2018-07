Deutsch-chinesischer Gipfel Zwangsvereint gegen Trump

Die gemeinsame Pressekonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und Chinas Premier Li Keqiang begann mit einer recht eindeutigen Botschaft. Gut 20 Minuten lang unterzeichneten Wirtschaftsvertreter aus Deutschland und China Forschungs- und Wirtschaftsabkommen.

22 Abkommen insgesamt, darunter eine Kooperationsvereinbarung im Bereich autonomes Fahren und eine für die Entwicklung einer Plattform für das Internet der Dinge. Aber eben auch Abkommen zwischen Firmen wie der Voith Turbo GmbH und der C.R.R.C. Co. Ltd. Deals, die nur beinharte Wirtschaftscracks emotional berühren dürften.

Wirtschaftsbosse, Wissenschaftler, Minister setzten sich nach und nach an einen Schreibtisch, hinter dem Merkel und Li stehend Smalltalk hielten, und unterzeichneten Papiere, die neue Verbindungen schaffen.

Bande zwischen zwei Wirtschaftsgroßmächten, die neben dem gemeinsamen Wunsch nach Wohlstand viele Grundsatzkonflikte haben - und die sich dennoch gerade besonders stark als Verbündete präsentieren wollen, weil ein zollwütiger US-Präsident den freien Welthandel bedroht. Und damit nach Ansicht der meisten Experten auch den globalen Wohlstand gefährdet.

Der deutsch-chinesische Unterschriftenreigen zeigte in aller Deutlichkeit, was freier Handel alles bewirkt. Die folgenden Statements von Merkel und Li bekräftigten dies noch. Man sei "interessiert an einem multilateralen Handelssystem mit fairen und freien Zugängen", sagte Li.

Man sei für die "Bekämpfung" der "wieder aufblühenden handelsprotektionistischen Kräfte", fügte er an - ohne Donald Trump direkt zu erwähnen. Merkel sprach von einem gemeinsamen Bekenntnis von China und Deutschland für den freien Welthandel.

So viel Einigkeit war selten. Die Journalisten, die im Anschluss an die Veranstaltung Fragen stellten durften, interessierten sich dennoch eher für das, was freier Handel nicht bewirkt. Und auch nicht überbrücken kann.

"Warum sollten wir die EU spalten wollen?"

Warum das Thema der Menschenrechte mal wieder so kurz gekommen sei, wollte gleich der erste Reporter wissen. Eine richtige Antwort bekam er nicht. Merkel verwies darauf, dass im Herbst ein deutsch-chinesischer Menschenrechtsdialog stattfinden soll.

Li brachte im Grunde dieselben Argumente, die auch seine drei bis vier Vorgänger stets zu bringen pflegten. Zum Beispiel, dass China immer noch ein Entwicklungsland sei, das in diesem Bereich noch dazulernen könne. Dass China dann aber eben auch ein sehr großes Land sei, und dass es in einem solchen unrealistisch sei, dass es keine Probleme gebe.

Ein anderer Reporter fragte Li, was er denn von der Berichterstattung über seinen Bulgarien-Besuch vom vergangenen Wochenende halte, in der den Chinesen oft unterstellt wird, sie wollten den Osten der Europäischen Union an sich binden und so den Kontinent spalten.

"Warum sollten wir die EU spalten wollen?", fragte der chinesische Premier rhetorisch zurück. Wenn Osteuropa dank chinesischer Investitionen stärker prosperiere, dann sei das doch gut für Europa. Und wenn es Europa gut gehe, dann sei das doch ein Stabilitätsfaktor für die ganze Welt.

Merkel hätte auch hierzu einiges sagen können. Zum Beispiel, dass der Preis für Chinas wirtschaftliches Engagement in Ländern wie Bulgarien, Serbien oder Griechenland hoch ist. Dass ein Netzwerk an strategischen Beteiligungen entsteht, das Chinas politischen Einfluss in Teilen Europas vergrößert.

Musste sie aber nicht, weil der Reporter die Frage nur an Li richtete. Was selbst den chinesischen Premier verwunderte. Man wolle der Kanzlerin wohl zu viel Unbequemes ersparen, witzelte er.