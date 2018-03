Treffen mit Merkel Wirtschaftsverbände fordern Steuersenkungen

Deutschlands Unternehmen fordern von der neuen Bundesregierung Steuererleichterungen. Die Große Koalition müsse Steuerpolitik als Standortpolitik nutzen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Wirtschafts-Spitzenverbände. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte den Verbandspräsidenten nach einem Treffen in München allerdings keine Zusagen, insbesondere nicht in Sachen Soli.

"In der aktuellen Lage reicht ein Verzicht auf Steuererhöhung nicht aus", heißt es in einem Papier der vier Verbände. Deutschland könne sich vom globalen Wettbewerb um die besten Rahmenbedingungen für Unternehmen nicht abkoppeln. Ziel müsse unter anderem sein, die Steuerbelastung der Firmen zu senken und Sonderbelastungen, etwa durch den Solidaritätszuschlag, schnellstmöglich zu beseitigen.

Die Präsidenten von Arbeitgeberverband BDA, Industrieverband BDI, Handwerkerverband ZDH und des Deutschen Industrie- und Handelskammertags DIHK spielten damit auf die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump an. Er hat die Unternehmensteuer von 35 auf 21 Prozent abgesenkt.

Merkel will Abschreibungsregeln verbessern

DIHK-Präsident Eric Schweitzer nannte in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" als Ziel, die deutschen Unternehmen mit einem Steuersatz von 25 Prozent zu belasten. Derzeit liege der Satz in Deutschland bei mehr als 30 Prozent.

"Wir hätten uns eigentlich einen kompletten Soli-Abbau gewünscht", sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer. Jetzt komme dieser erst bis zum Ende der Legislaturperiode, und dann auch nicht für alle.

Merkel räumte ein, dies sei in der Tat ein Wermutstropfen. "Das hätten wir uns seitens der CDU auch etwas anders gewünscht - aber wir mussten auch Kompromisse eingehen", sagte sie mit Blick auf die SPD. Die Wirtschaft erwarte mit Recht wettbewerbsfähige Steuersysteme, sagte Merkel. Sie kündigte an, Abschreibungsregeln im Sinne der Unternehmer zu verbessern.

Kritik an langsamem Breitbandausbau

Die Kanzlerin, die am kommenden Mittwoch erneut vereidigt werden soll, versprach den Wirtschaftsführern zudem weitere Chancen auf politische Erleichterungen, weil das Wirtschaftsministerium wieder von der CDU geführt wird.

Handwerkspräsident Wollseifer forderte eine Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge. Die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu leistenden Beiträge dürften insgesamt die 40-Prozent-Marke nicht überschreiten. Merkel sagte, dass es dazu ein "klares Bekenntnis" im Koalitionsvertrag gebe.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer forderte zudem mehr Freiräume für die Wirtschaft. Er kritisierte, dass die Digitalisierung nicht vorangehe und es erst in sieben Jahren überall Breitband geben solle. "Wenn Sie zu Zeiten der Wende den Bürgern in Ostdeutschland gesagt hätten, in sieben, acht Jahren habt ihr möglicherweise Telefon - die hätten die Wende rückgängig gemacht." Nötig sei hier mehr Tempo.