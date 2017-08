Stabile Wirtschaft Angst vor sozialem Abstieg sinkt auf historisches Tief

Die Angst der Deutschen vor dem sozialen Niedergang ist bemerkenswert gesunken. Nur noch gut ein Drittel der Bundesbürger fürchtet sich vor dem Abstieg, teilten Forscher der Universität Leipzig mit. Das sei der niedrigste gemessene Wert seit der Wiedervereinigung und der zweitniedrigste Stand überhaupt seit Beginn der Messungen.

Seit 2006 habe sich die Zahl der Erwerbstätigen, die sich vor Abstieg sorgen, nahezu halbiert, heißt es in dem Bericht von Holger Lengfeld vom Institut für Soziologie der Universität Leipzig . Bis 2016 sank ihr Anteil demnach binnen zehn Jahren von 64 Prozent auf etwas über 33 Prozent.

Laut Lengfeld liegt das auch am stärkeren Rückgang der Sorgen in Ostdeutschland. Zwar sei die Abstiegsangst dort generell noch etwas höher als im Westen. Allerdings war der Rückgang im Osten Deutschlands in den vergangenen zehn Jahren größer als im Westen.

Unsicherheiten um eigenen Job teilweise gesunken

Die Abstiegsangst sei bei Frauen und Männern, in verschiedenen Altersgruppen und sozialen Schichten in nahezu gleicher Weise gesunken. Das "mentale Sicherheitsgefühl" habe trotz objektiv weiter existierender Erwerbsrisiken und Ungleichheiten bei allen Erwerbstätigen zugenommen, teilte Lengfeld mit.

Der Forscher sieht dafür zwei Gründe: So seien die Unsicherheiten in Bezug auf den eigenen Job nicht weiter gestiegen und teilweise sogar gesunken. Zudem hätten die Erwerbstätigen einen neuen Umgang mit Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt erlernt.

Für die Studie analysierten die Leipziger Forscher wie jedes Jahr Umfragedaten des Sozio-oekonomischen Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung für die Jahre 1991 bis 2016 mit Angaben von mehr als 45.000 Erwerbstätigen.