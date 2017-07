Arbeiten im Alter Zahl erwerbstätiger Senioren hat sich verdoppelt

Der Anteil der Senioren, die arbeiten gehen, steigt kontinuierlich. In Deutschland arbeiten bereits doppelt so viele Ältere wie noch vor zehn Jahren. Jede neunte Person zwischen 65 und 74 Jahren war im vergangenen Jahr erwerbstätig, teilte das Statistische Bundesamt mit.

Insgesamt arbeiteten 942.000 der 8,3 Millionen Männer und Frauen in diesem Alter, was einem Anteil von elf Prozent entspricht. Vor zehn Jahren lag er mit fünf Prozent nicht einmal halb so hoch. Als erwerbstätig gilt, wer pro Woche mindestens eine Stunde gegen Bezahlung arbeitet.

Besonders Männer gehen im Seniorenalter einer Beschäftigung nach: Ihr Anteil liegt bei 15 Prozent, bei Frauen der gleichen Altersgruppe bei acht Prozent. 2006 betrugen diese Werte noch sieben beziehungsweise vier Prozent.

Für 58 Prozent und damit die Mehrheit ist dieses Arbeitseinkommen ein Zuverdienst, da sie in erster Linie von ihrer Rente leben. Rund 37 Prozent der älteren Erwerbstätigen nutzen die Tätigkeit jedoch als vorwiegende Quelle des Lebensunterhalts. Damit leben 346.000 Männer und Frauen im Rentenalter überwiegend vom eigenen Arbeitseinkommen.

Für Selbstständige ist mit 65 nicht Schluss

Jeweils drei Prozent bestreiten ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Einkünften ihrer Angehörigen oder aus sonstigen Einkünften wie etwa Einkommen aus Vermietung oder Verpachtung.

Seit 2012 wird die Grenze für die Regelaltersrente schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Auch dadurch steigt die Zahl derjenigen, die ab 65 Jahren noch arbeiten gehen. Ende 2016 galt eine Altersgrenze von 65 Jahren und fünf Monaten.

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre arbeiten jedes Jahr mehr Menschen auch im Seniorenalter, stellt das Statistische Bundesamt fest. Über die Gründe dafür geben die erhobenen Daten keinen Aufschluss. Klar sei jedoch, dass eher die höher Gebildeten in der Tendenz auch im Alter noch arbeiteten und viele Selbstständige ab 65 Jahren sich nicht zur Ruhe setzten, heißt es beim Bundesamt.