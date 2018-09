September Herbstanfang drückt Arbeitslosenzahl auf niedrigsten Stand seit 1991

Wenn der Sommer zu Ende geht, verbessert sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt traditionell - so auch in diesem Jahr: Im September ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf 2,256 Millionen Menschen zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 1991. Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der Jobsucher um 94.000 ab. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit.

Noch aussagekräftiger ist der Vergleich mit dem September 2017: Im Vorjahr waren noch 192.000 mehr Menschen arbeitslos. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzt ihren Wachstumskurs fort, und die Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen hat wieder angezogen", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Zu Beginn des neuen Schul- und Ausbildungsjahres stellen viele Betriebe wieder ein. Erst im Winter dürfte die Arbeitslosigkeit wieder zunehmen.

Aber auch wenn man diese saisonalen Effekte herausrechnet, hätten sich Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung weiter verringert, betonte Scheele. Laut diesen sogenannten saisonbereinigten Zahlen waren es 23.000 Männer und Frauen weniger ohne Arbeit als im August.

Noch aussagefähiger als die offizielle Zahl der Arbeitslosen ist die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten. Denn viele Menschen, die eigentlich Arbeit suchen, tauchen in der offiziellen Zahl der Arbeitslosen nicht auf, allerdings schon bei den Unterbeschäftigten: Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte etwa. Bei Berücksichtigung dieser Gruppen waren im September laut Arbeitsagentur rund 3,170 Millionen Menschen ohne Job - rund 235.000 weniger als noch im August 2017. Auch im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl dieser sogenannten Unterbeschäftigten um 65.000. Mehr über die Besonderheiten, Tricks und Fallstricke der Arbeitslosenstatistik lesen Sie hier.

Die Zahl der Erwerbstätigen lag nach aktuellsten Daten des Statistischen Bundesamtes im September bei 45,01 Millionen - das ist ein Plus von 31.000 gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 565.000 Erwerbstätige mehr.

Der Anstieg beruhe allein auf mehr sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Deren Zahl hat nach Hochrechnungen der Bundesagentur von Juni auf Juli saisonbereinigt um 77.000 zugenommen. Damit hatten 32,83 Millionen Menschen in Deutschland zuletzt einen regulären Job, das sind 704.000 mehr als ein Jahr zuvor.