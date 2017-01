Winterdelle Arbeitslosenzahl um 209.000 gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist am Jahresanfang nicht so stark gestiegen wie üblich. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Januar 2,777 Millionen Arbeitslose. Das seien 209.000 mehr gewesen als im Dezember, aber 143.000 weniger als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Dienstag in Nürnberg mit.

Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Der Arbeitsmarkt sei gut in das neue Jahr gestartet, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. In den vergangenen Jahren war die Arbeitslosenzahl im Januar im Durchschnitt um rund 256.000 gestiegen. Die Winterdelle im Arbeitsmarkt wird dann durch Entlassungen nach dem Weihnachtsgeschäft verstärkt.

Wenn die jahreszeitlichen Schwankungen herausgerechnet werden (die sogenannte Saisonbereinigung), ist die Zahl der Arbeitslosen um 26.000 im Vergleich zum Vormonat gesunken. Ökonomen zufolge zeigt dieser Rückgang, dass die Trump- und Brexit-Effekte derzeit kaum auf dem Arbeitsmarkt spürbar sind.

Auch in den kommenden Monaten werde die Zahl der Erwerbslosen saisonbereinigt zunächst weiter leicht sinken, im weiteren Jahresverlauf stagnieren oder sogar leicht ansteigen.

Die offizielle Zahl gibt allerdings nicht die tatsächliche Größe der Arbeitslosigkeit wieder. So sind, wenn man etwa Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte mitrechnet, im Januar 3.729.744 Millionen Menschen ohne Job gewesen. Diese sogenannte Unterbeschäftigung ist im Gegensatz zur offiziellen Arbeitslosenzahl gestiegen - und zwar um 49.000 im Vergleich zum Januar 2016.

Wie krisenresistent der deutsche Arbeitsmarkt derzeit noch gegenüber weltpolitischen Unsicherheiten sei, zeige die große Zahl offener Stellen, heißt es bei der BA. Derzeit suchten deutsche Betriebe so viele Arbeitskräfte wie nie zuvor.