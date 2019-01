Saisonbedingtes Plus Arbeitslosenzahl im Januar leicht gestiegen

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist Anfang 2019 jahreszeitlich bedingt gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen kletterte im Januar auf 2,4 Millionen, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Das ist der niedrigste Wert für den Januar seit der Wiedervereinigung. Dies waren 196.000 mehr als im Dezember, aber 165.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote legte um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent zu.

BA-Chef Detlef Scheele äußerte sich positiv. Die Erwerbslosigkeit habe zwar wie im Januar wie üblich zugelegt. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setze aber ihren Wachstumskurs fort und "die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern bleibt auf einem sehr hohen Niveau".

Wegen des kalten Winterwetters ruht vor allem in den Außenberufen, wie im Bau, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft häufig die Arbeit. Betriebe trennen sich deshalb über den Winter von einem Teil ihrer Belegschaft. Bereinigt um saisonale Schwankungen ging die Zahl der Arbeitslosen im Januar um 2000 zurück. Ökonomen hingegen hatten zum Vormonat einen deutlich stärkeren Rückgang um 14.000 erwartet.

Die offizielle Zahl gibt allerdings nicht die vollständige Größe der Arbeitslosigkeit wieder. So sind, wenn man etwa Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte mitrechnet, im Januar 3,291 Millionen Menschen ohne Job gewesen. Diese sogenannte Unterbeschäftigung ist allerdings ebenfalls gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken.