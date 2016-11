Beschäftigung Arbeitslosenzahl sinkt auf gut 2,5 Millionen

Die gute Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland im vergangenen Monate auf den tiefsten Stand seit einem Vierteljahrhundert gedrückt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Oktober 2,54 Millionen Erwerbslose und damit 68.000 weniger als im September wie die Behörde in Nürnberg mitteilte. Der Rückgang war stärker als in den Vorjahren und kräftiger als erwartet. Eine niedrigere Arbeitslosenzahl gab es zuletzt im Juni 1991.

Im Vergleich zum September 2015 waren sogar 109.000 weniger Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent zurück. "Der Arbeitsmarkt hat sich im Oktober gut entwickelt", sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Durch die Herbstbelebung sei die Arbeitslosigkeit deutlich gesunken. Die Zahl der Beschäftigten sei gleichzeitig weiter gestiegen, und auch die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern habe nochmals zugelegt.

Der Rückgang der Erwerbslosenzahlen im Herbst hat vor allem saisonale Gründe: Ausbildungsabsolventen finden oft erst nach den Sommerferien eine feste Stelle. Schulabgänger beginnen ein Studium und viele Firmen stellen erst nach den Werksferien neue Mitarbeiter ein.

Doch im Oktober sank auch die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl. Im Vergleich zum September ging sie um 13.000 auf 2,662 Millionen Erwerbslose zurück. Im Westen waren es knapp 6000 Jobsucher weniger, im Osten knapp 8000.

Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern ist der Arbeitsagentur zufolge zudem nach wie vor hoch. Im Oktober waren 691.000 offene Stellen bei der BA gemeldet. Das waren 79.000 mehr als vor einem Jahr.