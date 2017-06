Arbeitslosigkeit Zahl der Jobsuchenden sinkt im Juni erneut

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni auf den tiefsten Stand seit Mitte 1991 gesunken. Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2,473 Millionen Arbeitslose registriert, wie die Behörde am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das seien 25.000 weniger als im Mai und 142.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent.

"Die Beschäftigung und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern haben erneut kräftig zugelegt", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Klammert man jahreszeitliche Schwankungen aus, kletterte die Zahl der Arbeitslosen allerdings überraschend um 7000. Nach dieser Rechnung war es der erste Anstieg seit März 2016.

