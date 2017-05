Gute Konjunktur Zahl der Arbeitslosen fällt unter 2,5 Millionen

Die Frühjahrsbelebung hat im Mai die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland unter die Marke von 2,5 Millionen gedrückt. Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2,498 Millionen Arbeitslose registriert, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 71.000 weniger als im April und 166.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent.

Der Rückgang hat einerseits saisonale Gründe: Wenn es draußen wärmer wird, stocken Baufirmen, Landschafts- und Gartenbaubetriebe, aber auch die Gastronomie ihre Belegschaft deutlich auf. Doch auch ohne diesen jahreszeitlichen Sondereffekt wäre die Zahl der Arbeitslosen im Mai gefallen, sagen Fachleute.

Denn andererseits ist Deutschland derzeit auch konjunkturell stark aufgestellt. Volkswirte rechnen vorerst mit einer weiter stabilen Aufwärtsentwicklung. Dafür spreche unter anderem die Erholung der Weltkonjunktur und die damit verbesserten Exportchancen für die deutsche Industrie, sagen sie.

Die gute Lage am Arbeitsmarkt dürfte sich entsprechend fortsetzen. Vieles deute darauf hin, dass die Zahl der Arbeitslosen auch im Jahresschnitt 2017 um die 2,5 Millionen liegen dürfte, sagen Ökonomen.

Ein statistisches Manko hat die gute Botschaft der Bundesagentur allerdings: Die offizielle Arbeitslosenzahl gibt nicht die tatsächliche Größe der Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder. So sind, wenn man etwa Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte mitrechnet, im Mai 3,526 Menschen ohne Job gewesen.

