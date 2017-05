Konjunktur Arbeitsmarkt trotzt dem Winterblues

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April um 93.000 auf 2,569 Millionen gesunken. Das waren 175.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosigkeit erreichte damit den niedrigsten Wert in einem April seit dem Jahr 1991. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent.

"Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung ist die Zahl der Menschen ohne Arbeit im April erneut deutlich gesunken", zeigte sich BA-Vorstandschef Detlef Scheele zufrieden. Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setze sich somit fort. Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre war die Arbeitslosigkeit im April jedoch sogar um 100.000 gesunken - der Rückgang um 93.000 lag unter diesem Wert.

Die offizielle Zahl gibt allerdings nicht den tatsächlichen Umfang der Arbeitslosigkeit wieder. So sind, wenn man etwa Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte mitrechnet, im April rund 3,6 Millionen Menschen ohne Job gewesen. Diese sogenannte Unterbeschäftigung ist allerdings ebenfalls zurückgegangen - und zwar um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Gleichwohl bleiben die Zahlen ermutigend. Denn ein Rückgang ist auch zu verzeichnen, wenn man die saisonalen Einflüsse herausrechnet. Die um die jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Arbeitslosenzahl lag bei 2,568 Millionen, also rund 15.000 unter der vom März. Im Westen und im Osten ging die Zahl jeweils um knapp 8000 zurück.

Gleichzeitig sind Erwerbstätigkeit und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter kräftig gewachsen. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Erwerbstätigen im März auf 43,82 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von 638.000.

Der Anstieg gehe vor allem auf mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurück: Die Zahl der Menschen mit regulärem Job nahm nach Hochrechnung der BA von Januar auf Februar saisonbereinigt um 56.000 auf 31,77 Millionen zu. Das waren 717.000 mehr als ein Jahr zuvor. Und die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiter hoch: Im April waren 706.000 offene Stellen bei der BA gemeldet - 66.000 mehr als vor einem Jahr.