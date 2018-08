Arbeitsmarkt im August Sommerpause lässt Arbeitslosenzahl leicht steigen

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im August wie in der Sommerpause üblich leicht gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte etwa 2,351 Millionen Arbeitslose - gut 26.000 mehr als im Juli, aber etwa 194.000 weniger als vor einem Jahr. Das teilte die Behörde am Dienstag in Nürnberg mit.

Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Punkte auf 5,2 Prozent. Der Grund für den Anstieg sei die übliche Sommerpause, sagte BA-Chef Detlef Scheele. "Die Zunahme war jahreszeitlich bedingt. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter günstig."

Üblicherweise steigt die Arbeitslosigkeit in den Sommermonaten, weil sich viele Jugendliche nach der Schule oder nach Abschluss einer Ausbildung vorübergehend arbeitslos melden. Zeitgleich warten Unternehmen das Ende der Urlaubszeit ab, bevor sie Neueinstellungen vornehmen.

Unter Herausrechnung solcher jahreszeitlicher Schwankungen ging die Arbeitslosigkeit im Monatsvergleich der BA zufolge um 8000 zurück.

Die gute konjunkturelle Situation Deutschlands und der Aufschwung der Wirtschaft dürften sich in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen, erwarten Ökonomen.

Viele Menschen, die eigentlich Arbeit suchen, tauchen in der offiziellen Zahl der Arbeitslosen nicht auf. Sogenannte Unterbeschäftigte, also Arbeitslose in Beschäftigungsmaßnahmen oder arbeitsunfähig Erkrankte, sind nicht miteingerechnet. Bei Berücksichtigung dieser Gruppen waren im August laut Arbeitsagentur rund 3,236 Millionen Menschen ohne Job - rund 241.000 oder 6,9 Prozent weniger als noch im August 2017. Auch im Vergleich zum Vormonat sank die Zahl dieser sogenannten Unterbeschäftigten leicht. Mehr über die Besonderheiten, Tricks und Fallstricke der Arbeitslosenstatistik lesen Sie hier.