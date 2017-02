IAB-Studie Hohe Lohnunterschiede schaden der Beschäftigung

Hohe Lohnunterschiede und ein ausgeprägter Niedriglohnsektor verhindern laut einer Studie von Arbeitsmarktforschern, dass mehr Menschen eine Beschäftigung finden. Das widerlegt frühere Theorien, wonach nach unten flexible Reallöhne gering qualifizierte Arbeitskräfte eher in Arbeit bringen würden. Tatsächlich habe der jahrelange Anstieg der Lohnungleichheit in Deutschland der Beschäftigung und der Produktivität geschadet, heißt es in einer Studie des IAB-Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit (BA).

In der Debatte über wirtschaftliche Ungleichheit widersprechen die Studienautoren Enzo Weber und Christian Hutter der Auffassung, dass beispielsweise ein großer Niedriglohnsektor gebraucht werde, um Arbeitnehmern mit einer geringen Produktivität Chancen auf eine Beschäftigung zu bieten. Andere argumentieren auch, dass nur durch Lohnungleichheit Anreize für den Einzelnen bestünden, im Job etwas zu erreichen.

"Der wesentliche Faktor hinter dem starken Beschäftigungsanstieg seit 2005 war nicht der Druck auf Niedriglohnbezieher, mit dem die Hartz-Reformen oft in Verbindung gebracht werden", sagte Weber der Nachrichtenagentur Reuters. Wichtiger als soziale Einschnitte seien Reformelemente gewesen, die die Effizienz des Arbeitsmarkts erhöht hätten. Dazu gehöre etwa ein besseres Zusammenbringen von Jobsuchenden und Stellenangeboten.

Die Forscher legen Daten seit 1975 zugrunde. Vor allem seit 1997 stieg die Lohnungleichheit demnach stark an. Sie nimmt zu, wenn obere Entgelte stärker steigen als niedrige. Erst 2010 sei dieser Trend umgekehrt worden. Die gestiegene Lohnungleichheit könne nicht als Voraussetzung für den Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen zwölf Jahren gesehen werden. Seit dem Erwerbslosenrekord im Jahr 2005 von mehr als fünf Millionen hat sich die Arbeitslosenzahl nahezu halbiert. Die Zahl der sozialabgabenpflichtig Beschäftigten stieg um rund fünf Millionen auf etwa 31,5 Millionen.

Weber: Ein Teil der Menschen wird abgehängt

Die IAB-Forscher kommen auf Grundlage der Modellberechnungen zu dem Schluss, dass hohe Ungleichheit zwischen den Bruttolöhnen vor allem Niedrigverdiener in eine Sackgasse führen können. "Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass ein Teil der Menschen mit sehr niedrigen Einkommen im Arbeitsmarkt abgehängt werden kann, wenn es zu viel Ungleichheit gibt", sagte Weber. "Sie haben weniger Möglichkeiten, in ihre Fähigkeiten zu investieren, etwa in Bildung." Das zeige sich auch daran, dass Geringverdiener am wenigsten an Weiterbildung teilnähmen.

Auch für die Digitalisierung der Arbeitswelt unter dem Stichwort Wirtschaft 4.0 leitet der Forscher aus der Studie Empfehlungen ab. "Wenn der technologische Wandel qualifikationsneutral ist, dann hilft er der Beschäftigung", sagte Weber. "Grundsätzlich ist Wirtschaft 4.0 nicht der große Beschäftigungsvernichter. Aber man muss wachsam sein, dass nicht eine bestimmte Gruppe von der Qualifizierung abgehängt wird." Andernfalls drohten negative Arbeitsmarkteffekte.