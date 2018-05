Atlas der Arbeit Die Top-Trends am Jobmarkt - in sieben Grafiken

Wussten Sie, dass in Deutschland bis 2027 fast jeder einen Job haben könnte - weil so viele alte Menschen in Rente gehen? Wussten Sie, dass noch immer rund 40 Millionen Menschen weltweit Opfer moderner Sklaverei sind? Und dass auch in Deutschland für Einwanderer das Risiko von Zwangsarbeit wächst?

Der sogenannte Atlas der Arbeit, den die Hans-Böckler-Stiftung und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Montag veröffentlich haben, beschäftigt sich mit solchen und vielen weiteren Trends an den Jobmärkten in Deutschland, Europa und der Welt.

Wie gestaltet sich die Lage an den Jobmärkten im Jahr 2018? Der Überblick.