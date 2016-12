Arbeit weltweit Werden befristete Jobs mehr?

Wenn in Deutschland von Arbeitsbedingungen gesprochen wird, geht es meist um immer wieder befristete Arbeitsverträge oder ausbleibende Lohnerhöhungen - in anderen Ländern hingegen bestimmen eine hohe Jugendarbeitslosigkeit oder sogar Kinderarbeit das Bild.

Die Vereinten Nationen wollen die Arbeitsbedingungen auf der ganzen Welt verbessern. So steht es in den Uno-Nachhaltigkeitszielen, die SPIEGEL ONLINE in der "Expedition ÜberMorgen" analysiert.

Erkunden Sie im Quiz die Welt der Arbeit: Wo ist die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch? Und werden es wirklich immer mehr befristete Verträge? Mit jeder Antwort bekommen Sie weitere Informationen auf der Weltkugel angezeigt. Klicken Sie hierfür auf "Los geht's"!

