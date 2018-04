Wettbewerb durch Digitalisierung Arbeitgeber fordern flexiblere Arbeitszeitregeln

Nach dem Handwerk haben auch die deutschen Arbeitgeberverbände eine stärkere Flexibilisierung der Arbeitszeitregeln gefordert. "Die deutsche Wirtschaft braucht mehr als bloße Experimentierräume, wir fordern mit Nachdruck ein grundlegendes Update des Arbeitszeitgesetzes", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, der "Rheinischen Post". Die starren gesetzlichen Regulierungen zur täglichen Höchstarbeitszeit und zur Ruhezeit passten nicht mehr in die betriebliche Realität und den internationalen, durch Globalisierung und Digitalisierung getriebenen Wettbewerb.

Zuvor hatte bereits Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer den neuen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aufgefordert, die gesetzlichen Arbeitszeitregeln zu lockern. Aus Arbeitgebersicht ist wegen der Digitalisierung der starre Acht-Stunden-Tag ohnehin bereits überholt, da Arbeitnehmer jederzeit online tätig werden können.

"Für die Ruhezeiten benötigen wir erweiterte, gesetzliche Öffnungsklauseln für Tarifverträge", sagte Kramer. "Es geht nicht darum, Arbeitnehmer durch Gesetz zu Mehrarbeit zu verpflichten." Änderungen des Arbeitszeitgesetzes würden tarifliche oder arbeitsvertragliche Regelungen nicht antasten.

Auch der Vorsitzende der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hatte ein Ende des starren Achtstunden-Arbeitstags gefordert.

Heils Vorgängerin Andrea Nahles (SPD) hatte sich offen für eine Diskussion über eine Lockerung gezeigt. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag "Experimentierräume" für tarifgebundene Unternehmen schaffen, um eine Öffnung für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr betriebliche Flexibilität zu erproben.

In der Bevölkerung wollen einer SPIEGEL-ONLINE-Umfrage aus dem November zufolge aber viele das bisherige Modell beibehalten. Außerdem ist unter dem bestehenden System bereits viel Flexibilität möglich. In der zurückliegenden Tarifrunde der Metallbranche hatte auch die IG Metall an den bisherigen Regeln gerüttelt - allerdings für ein Recht auf vorübergehend geringere Arbeitszeiten von 28 Stunden gekämpft.