Atomausstieg Energiekonzerne sollen mit einer Milliarde Euro entschädigt werden

Die Bundesregierung will Energiekonzerne für entgangene Gewinne im Zuge des Atomausstiegs entschädigen. Im Gegenzug werden laut einem Bericht der "tageszeitung" die Laufzeiten für Atomkraftwerke nicht verlängert. Ein Gesetzentwurf sehe vor, die Betreiber Vattenfall und RWE mit etwa einer Milliarde Euro dafür zu entschädigen, dass sie beim Atomausstieg 2011 benachteiligt worden seien.

Die Zeitung beruft sich auf einen ihr vorliegenden Entwurf des Bundesumweltministeriums für eine Änderung des Atomgesetzes. Die genaue Entschädigungssumme werde 2023 ermittelt, heißt es. Erst dann werde feststehen, wie hoch die entgangenen Gewinne seien. Im Gesetzentwurf stehe, dass die Ausgaben "einen niedrigen einstelligen Milliardenbereich nicht überschreiten, wahrscheinlich jedoch im oberen dreistelligen Millionenbereich liegen werden". Das wäre dem Bericht zufolge deutlich weniger, als jene 19 Milliarden Euro, die die Konzerne ursprünglich gefordert haben.

Das Gesetz ist dem Bericht zufolge zur Abstimmung in die anderen Ressorts geschickt worden. Wann der Entwurf im Kabinett beraten werde, sei noch offen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2016 entschieden, dass die Regierung die Konzerne wegen des beschleunigten Atomausstiegs entschädigen muss.

Das letzte Atomkraftwerk in Deutschland soll 2022 vom Netz. Aktuell sind noch sieben in Betrieb. (Hier finden Sie eine Übersicht des Bundesumweltministeriums über die Atomkraftwerke in Deutschland und die geplanten Abschalttermine.)