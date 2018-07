Hitzewelle Erste AKW reduzieren ihre Leistung

Trinkwasser ist reichlich da



Trotz der anhaltenden Dürre gibt es keinen Mangel an Trinkwasser. Der Grund: Die Trinkwasserversorgung speist sich vor allem aus dem Grundwasser, auf das die aktuelle Trockenheit kaum Einfluss hat. Denn Regenwasser braucht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis es in die Grundwasserreservoirs sickert. Auch Talsperren wie die Sösetalsperre in Niedersachsen, die hier zu sehen ist, halten ausreichend Wasser vor. Dass die Situation in Deutschland bei der Trinkwasserversorgung so entspannt ist, liegt auch daran, dass nicht einfach jeder so viel Grundwasser nutzen darf, wie es ihm passt. Die Trinkwasserversorgung hat immer Vorrang. Wer darüber hinaus an das Grundwasser will, braucht eine Genehmigung. Das gilt auch für Bauern, die ihre Felder wässern wollen.



