Atommüll Gericht erlaubt Castor-Transporte auf dem Neckar

Das Verwaltungsgericht Berlin hat einen Eilantrag gegen Castor-Transporte auf dem Fluss Neckar abgelehnt. Die baden-württembergischen Gemeinde Neckarwestheim hatte den Antrag gestellt. Damit können 342 Brennelemente nun per Schiff in Castoren vom stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim zum etwa 50 Kilometer entfernten Zwischenlager Neckarwestheim gebracht werden. Es wäre der erste Transport von Atommüll auf einem deutschen Binnengewässer.

Für den Zeitraum bis Ende November 2018 hatte das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit dem Energieversorger EnBW fünf Transporte von insgesamt 15 Castor-Behältern genehmigt. Das Gericht wies den Eilantrag mit der Begründung zurück, das öffentliche Interesse an einem zügigen Rückbau von Obrigheim überwiege die von der Gemeinde Neckarwestheim vorgetragenen Argumente.

Die geplanten Transporte passieren auch Neckarwestheim. Die Gemeinde hatte Einsicht in die Genehmigungsunterlagen verlangt - Angaben zum Schutz- und Sicherungskonzept wurden in den übermittelten Akten jedoch geschwärzt. Die Gemeinde führte an, so könne sie Sicherheitsrisiken nicht ausschließen, etwa eine Strahlenbelastung für Gemeindeeinrichtungen wie die Kindergärten. Dadurch sah die Gemeinde ihre Selbstverwaltungsgarantie verletzt.

Keine Angaben zum Zeitplan

Ob die Transporte dennoch rechtmäßig genehmigt wurden oder nicht, wollte das Berliner Verwaltungsgericht nun nicht entscheiden. Eine Klärung dieser Frage würde nach Einschätzung des Gerichts zu erheblichen Verzögerungen führen. Die Gemeinde kann nun zwar Beschwerde beim Oberlandesgericht Berlin-Brandenburg einlegen, allerdings hätte diese keine aufschiebende Wirkung.

"Wir sind enttäuscht und werden im Gemeinderat über weitere Schritte beraten", sagte der parteilose Bürgermeister Jochen Winkler. Das Aktionsbündnis "Neckar castorfrei" sprach von einer erwartbaren Niederlage. "Es ist rechtlich aussichtslos, nur gegen den Transport zu klagen. Neckarwestheim hätte viel früher reagieren müssen", sagte Sprecher Herberth Würth. Er kündigte einen Aktionsplan mit Kundgebungen an.

EnBW teilte mit, das Schiff für den geplanten Transport sei noch in Neckarwestheim. Über den geplanten Zeitpunkt der Ankunft in Obrigheim machte das Unternehmen keine Angaben.